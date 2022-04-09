Bild: Орбан требовал у Зеленского доказательств, что резня в Буче - не инсценировка

"Самое плохое, что Зеленский слышал за последние дни? Один ведущий политик ЕС хотел от президента Украины доказательств, что военные преступления в Буче не инсценированы! Риторика, которая обычно идет из Кремля". На вопрос журналиста Bild, не представляет ли этот политик страну Европы, Зеленский ответил утвердительно, передает Rus.TVNET.

Однако Зеленский отказался назвать имя политика, который сказал ему: "Покажите нам доказательства, что это не постановка".

В то же самое время, по неофициальным данным, речь идет именно о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Однако неясно, где и каким образом Орбан выразил свое требование о доказательствах в связи с резней в Буче, так как официально между Будапештом и Украиной связи не было.

Днем ранее представители ЕС посетили Бучу, после чего выразили полную поддержку Украине, столкнувшейся с российской агрессией.

Напомним, вице-премьер Польши и лидер правящей партии "Закон и справедливость" ранее раскритиковал Виктора Обрана за то, что тот не осудил Россию за массовые убийства гражданских жителей в Буче.

МИД Украины также обвинил Венгрию в том, что страна не признала ответственность России за резню в Буче.

Венгрия и в дальнейшем не будет оказывать Украине военную помощь, сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Виктора Орбана Золтан Ковач.

Венгрия видит трагедию, к которой привела война в Украине, но не собирается в нее вступать, сказал журналистам представитель Орбана.

"Позиция Венгрии крепка. Мы не собираемся вмешиваться в эту войну при помощи оружия или обеспечения военнослужащими", - пояснил он.

Несмотря на то, что Венгрия поддерживает гуманитарную помощь, Орбан отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского определиться, на чьей стороне он находится, указал представитель премьера.