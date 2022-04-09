Умер Михаил Бронштейн

Академик Бронштейн опубликовал более 400 научных работ и множество экономических статей в СМИ. В 1985 г. он стал заслуженным деятелем науки Эстонской ССР, в 1998 г. награжден медалью Эстонской академии наук, в 2006 г. - орденом Белой звезды Эстонской Республики III степени.

Юность Бронштейна прошла в Петербурге, где он в 1940 году окончил среднюю школу и поступил в химико-технологический институт. Его учеба была прервана войной, и с 1942 по 1945 год он находился на передовой. После демобилизации Бронштейн продолжил обучение на экономическом факультете Ленинградского государственного университета. После окончания в 1949 г. по специальности «политэкономия» в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию (сейчас приравнена к PhD), а в 1965 г. вышел на высшую ступень тогдашней советской научной системы — защиту докторской диссертации.

В 1967 году ему было присвоено звание профессора, а в 1975 году он был избран членом-корреспондентом Эстонской академии наук в области экономики сельского хозяйства.

Не имея возможности работать научным сотрудником в Ленинграде из-за своей национальности, Михаил Бронштейн начал работать в Тартуском университете в 1949 году. Там он прошел все ступени академической карьеры до профессора и заведующего кафедрой пока в 1993 году не стал эмеритом. Параллельно работал старшим научным сотрудником в Эстонском филиале Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР и Институте экономики Эстонской академии наук (1980-1986).