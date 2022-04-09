Цены на электричество в воскресенье снизятся до 20 евро за мегаватт-час

Стоимость электричества, которая в конце марта приближалась к 200 евро за мегаватт-час, с начала апреля в основном остается ниже 100 евро.

Минимальный тариф будет с трех до пяти часов дня, когда цена составит всего 5 евро за мегаватт-час. В Латвии и Литве средний биржевой тариф в воскресенье будет таким же, как в Эстонии, а в Финляндии немного дешевле.