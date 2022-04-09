Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool, которая в пятницу составила менее 30 евро за мегаватт-час, 10 апреля снизится до 20,63 евро, пишет Rus.ERR.
Цены на электричество в воскресенье снизятся до 20 евро за мегаватт-час
Цены на электричество в воскресенье снизятся до 20 евро за мегаватт-час
Стоимость электричества, которая в конце марта приближалась к 200 евро за мегаватт-час, с начала апреля в основном остается ниже 100 евро.
Дороже всего - 64 евро - электричество в воскресенье будет стоить c 9 до 10 вечера, свидетельствуют данные Nord Pool.
Минимальный тариф будет с трех до пяти часов дня, когда цена составит всего 5 евро за мегаватт-час. В Латвии и Литве средний биржевой тариф в воскресенье будет таким же, как в Эстонии, а в Финляндии немного дешевле.
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