СМИ: Беларусь сжигает золотовалютные резервы, а денег остается все меньше

За месяц до этого тоже было уменьшение: резервы сократились на 259,1 миллиона долларов или на 3 процента. В итоге по состоянию на 1 апреля 2022 года их общая сумма составила 7,57 млрд долларов.

«Снижение валютных резервов существенно изменило их структуру. Основные потери иностранной валюты понесли в иностранной валюте, ее доля снизилась с 43 до 37 процентов. На этом фоне доля золота увеличилась с 40 до 44 процентов», - говорится в сообщении.

В пересчете на доллар США и с учетом роста цен на драгоценный металл стоимость золота в резервах составляет 3,34 млрд долларов, а иностранной валюты осталось всего 2,8 млрд долларов.