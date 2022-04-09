Сб, 9.04.2022
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СМИ: Беларусь сжигает золотовалютные резервы, а денег остается все меньше

rus.postimees.ee
СМИ: Беларусь сжигает золотовалютные резервы, а денег остается все меньше
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Минск. Беларусь. Фото иллюстративное.
Минск. Беларусь. Фото иллюстративное. Фото: Natalia Fedosenko

Стресс и потрясения обошлись Беларуси в марте в 692,9 млн долларов золотовалютных резервов, снижение составило 8,4%. Об этом пишет местное издание Наша нива.

За месяц до этого тоже было уменьшение: резервы сократились на 259,1 миллиона долларов или на 3 процента. В итоге по состоянию на 1 апреля 2022 года их общая сумма составила 7,57 млрд долларов.

«Снижение валютных резервов существенно изменило их структуру. Основные потери иностранной валюты понесли в иностранной валюте, ее доля снизилась с 43 до 37 процентов. На этом фоне доля золота увеличилась с 40 до 44 процентов», - говорится в сообщении.

В пересчете на доллар США и с учетом роста цен на драгоценный металл стоимость золота в резервах составляет 3,34 млрд долларов, а иностранной валюты осталось всего 2,8 млрд долларов.

«Доля прочих активов в резервах очень мала. Убытки от курсовых разниц в марте в иностранной валюте составили 730 миллионов долларов, или 21 процент. 100 миллионов долларов было потрачено на погашение долга, остальное - продажа валюты для поддержки рубля и перевод валютных резервов в другие активы», - резюмируется в материале.

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