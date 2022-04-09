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Первая российская компания призвала расследовать убийства в Буче

rus.postimees.ee Meduza.io
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Первая российская компания призвала расследовать убийства в Буче
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Судмедэксперты эксгумируют тела мирных жителей, которые были убиты во время вторжения российских войск, а затем похоронены в братской могиле в городе Буча под Киевом.
Судмедэксперты эксгумируют тела мирных жителей, которые были убиты во время вторжения российских войск, а затем похоронены в братской могиле в городе Буча под Киевом. Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS/Scanpix

Российская алюминиевая компания «Русал» призвала расследовать убийства мирных жителей в украинском городе Буча. Соответствующее заявление, на которой обратило внимание издание Financial Times, было опубликовано на сайте «Русала» еще 6 апреля.

«Сообщения из украинского города Буча потрясли нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны», — сказано в заявлении от имени главы совета директоров «Русала» Бернарда Зонневельда.

Компания также призвала к скорейшему завершению войны в Украине, «чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни», передает издание "Медуза".

Как отмечает Financial Times, «Русал» стал первой российской компанией, призвавшей к расследованию убийств в Буче. При этом в заявлении компании нет упоминаний о предполагаемых виновниках этих убийств. Само заявление опубликовано только на англоязычной версии сайта «Русала», на русскоязычной версии его нет.

«Русал» — один из крупнейших в мире производителей алюминия. Компания зарегистрирована в России, ее контролирует холдинг En+, крупнейшим акционером которого является российский миллиардер Олег Дерипаска. Он называл вторжение России в Украину «безумием».

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