Первая российская компания призвала расследовать убийства в Буче

«Сообщения из украинского города Буча потрясли нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны», — сказано в заявлении от имени главы совета директоров «Русала» Бернарда Зонневельда.

Компания также призвала к скорейшему завершению войны в Украине, «чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни», передает издание "Медуза".

Как отмечает Financial Times, «Русал» стал первой российской компанией, призвавшей к расследованию убийств в Буче. При этом в заявлении компании нет упоминаний о предполагаемых виновниках этих убийств. Само заявление опубликовано только на англоязычной версии сайта «Русала», на русскоязычной версии его нет.