Российская алюминиевая компания «Русал» призвала расследовать убийства мирных жителей в украинском городе Буча. Соответствующее заявление, на которой обратило внимание издание Financial Times, было опубликовано на сайте «Русала» еще 6 апреля.
Первая российская компания призвала расследовать убийства в Буче
«Сообщения из украинского города Буча потрясли нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны», — сказано в заявлении от имени главы совета директоров «Русала» Бернарда Зонневельда.
Компания также призвала к скорейшему завершению войны в Украине, «чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни», передает издание "Медуза".
Как отмечает Financial Times, «Русал» стал первой российской компанией, призвавшей к расследованию убийств в Буче. При этом в заявлении компании нет упоминаний о предполагаемых виновниках этих убийств. Само заявление опубликовано только на англоязычной версии сайта «Русала», на русскоязычной версии его нет.
«Русал» — один из крупнейших в мире производителей алюминия. Компания зарегистрирована в России, ее контролирует холдинг En+, крупнейшим акционером которого является российский миллиардер Олег Дерипаска. Он называл вторжение России в Украину «безумием».