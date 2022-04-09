Фото ⟩ В Буче провели эксгумацию тел из братской могилы

О начале эксгумации тел из массового захоронения у храма Андрея Первозванного в Буче объявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в пятницу, 8 апреля. "В могиле возле церкви были похоронены ориентировочно 67 человек. Среди них - жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств", - написала она в Telegram.

По информации Венедиктовой, у большинства погибших судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры обнаружили огнестрельные и осколочные ранения. Только часть людей, похороненных в этой братской могиле, имела при себе документы. Остальных родственникам придется опознавать по одежде или другим признакам или идентифицировать по анализу ДНК, указала генпрокурор Украины.

Убитые жители Бучи просто шли за хлебом или лекарством

Венедиктова заявила, что у генпрокуратуры Украины есть доказательства, что некоторых жителей Бучи российские военные убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарством, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. "Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря - уничтожения украинцев", - подчеркнула она.