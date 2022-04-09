Урмас Коовит, работавший водителем у бывшего министра образования Майлис Репс, заявил в пятницу в Харьюском уездном суде, что за пару лет Репс сменила восемь советников, а задержались только девятый и десятый.
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Водитель: один из десяти советников Репс был толковым, остальные — няньки для детей
Водитель: один из десяти советников Репс был толковым, остальные — няньки для детей
По словам Коовита, работавшего водителем в Министерстве образования и науки в 2015-2020 годах, до его ухода из министерства на работе в качестве советников задержались только Кетли Татар и Криста Аулик. «Высокооплачиваемая», — добавил он по поводу Аулик.
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