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Водитель: один из десяти советников Репс был толковым, остальные — няньки для детей

Андрес Эйнманн
Водитель: один из десяти советников Репс был толковым, остальные — няньки для детей
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Майлис Репс.
Майлис Репс. Фото: Sander Ilvest

Урмас Коовит, работавший водителем у бывшего министра образования Майлис Репс, заявил в пятницу в Харьюском уездном суде, что за пару лет Репс сменила восемь советников, а задержались только девятый и десятый.

По словам Коовита, работавшего водителем в Министерстве образования и науки в 2015-2020 годах, до его ухода из министерства на работе в качестве советников задержались только Кетли Татар и Криста Аулик. «Высокооплачиваемая», — добавил он по поводу Аулик.

«Остальные были Лийсы, Александры и Марии, я даже не помню их имен. Лийна была толковой, она была настоящим советником. Другие были там няньками», — рассказал Коовит. Он вспомнил, что Лийна окончила юридический факультет и была специалистом в своей области, которая после ухода с поста советника министра продолжила работу советником в министерстве.

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