Водитель: один из десяти советников Репс был толковым, остальные — няньки для детей

По словам Коовита, работавшего водителем в Министерстве образования и науки в 2015-2020 годах, до его ухода из министерства на работе в качестве советников задержались только Кетли Татар и Криста Аулик. «Высокооплачиваемая», — добавил он по поводу Аулик.

«Остальные были Лийсы, Александры и Марии, я даже не помню их имен. Лийна была толковой, она была настоящим советником. Другие были там няньками», — рассказал Коовит. Он вспомнил, что Лийна окончила юридический факультет и была специалистом в своей области, которая после ухода с поста советника министра продолжила работу советником в министерстве.