Заявление EKRE: вторжение России в Украину угрожает существованию эстонского государства

«С конца февраля возрос приток людей из России в Эстонию. Из Украины прибыло почти 30 000 беженцев от войны. Общее количество бегущих от ужасов войны людей в Эстонию может вырасти до 100 тыс человек», — отмечается в заявлении, текст которого поступил в распоряжение BNS.

Моральный долг Эстонии — помочь беженцам от войны из Украины. Готовность эстонского народа поддержать пострадавших от войны людей с самого начала была исключительно единодушной. «Однако так же, как спасающий утопающего сам должен позаботиться о том, чтобы не утонуть с тонущим, так и правительство Эстонии должно побеспокоиться о том, чтобы страна, помогая страдающим, сама не оказалась в беде», — отмечает EKRE в своем заявлении.

Партия напомнила, что в Эстонии проживают почти 70 000 человек без определенного гражданства, более 80 000 граждан России, а за последние годы в страну иммигрировали из славянских стран Восточной Европы, а также Азии и Африки в год на 5000 человек больше, чем выехали. По оценке EKRE, сейчас Эстонией руководят партии, у которых нет воли регулировать иммиграцию в страну в интересах государства, а нынешнее правительство планирует в еще большей мере упростить импорт дешевой рабочей силы.

Как считает Консервативная народная партия, это грозит превратить эстонцев в национальное меньшинство на своей исторической родине — в конце 2021 года доля эстонцев в населении страны составляла чуть больше 66 процентов, при том, что в последние годы налицо тенденция снижения этого показателя. Приток беженцев в Эстонию грозит ускорить эту тенденцию, подчеркивается в заявлении.

EKRE призвала общественность оказать давление на правительство и потребовать, что до тех пор, пока Эстония занята оказанием помощи беженцам, следует остановить любую иммиграцию из третьих стран. По этой же причине консерваторы предлагают оставить право участия в местных выборах только за гражданами Эстонии.

«Мы сочувствуем каждому человеку, вынужденному бежать из Украины от российской агрессии, однако демографические и географические рамки небольшой Эстонии неизбежно ставят пределы того, скольким беженцам от войны мы способны помочь. Правительство как можно скорее должно установить верхнюю границу наших возможностей», — отмечает EKRE.

Партия также призвала не делать из беженцев ни новых эстонцев, ни тем более новых русских, подчеркнув, что нападение России с новой силой обострило в украинцах национальное самосознание. «Дети украинских беженцев нуждаются в образовании на украинском языке и по государственным украинским учебным программам, а не по эстонским или русским, — отмечается в заявлении. — Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы беженцы от войны после окончания боевых действий смогли бы вернуться домой, поскольку Украина нуждается в своих людях, чтобы отстраивать разрушенное войной государство».