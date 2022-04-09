Виза на остров свободы? Как в Грузии спорят о наплыве российских мигрантов

Восемнадцатилетний Роман Пэрн держит в руках бело-сине-белый флаг- символ антивоенного протеста россиян. В России, где антивоенные лозунги приравнены к фейкам о "спецоперации", его, скорее всего, задержали бы, но здесь, в Грузии, против войны в Украине можно выступать открыто.

Акция проходит у здания посольства Швейцарии в Тбилиси, где расположена секция интересов России - российского посольства в Грузии нет. После российско-грузинской войны 2008 года и признания Москвой независимости отколовшихся от Грузии регионов Абхазии и Южной Осетии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией.

Участники акции - преимущественно россияне и белорусы - требуют вывода российских войск как из Украины, так и из Абхазии и Южной Осетии. Они разворачивают перед посольством огромный украинский флаг. Протестующим в знак поддержки сигналят проезжающие мимо автомобили.

Роман и Светлана. Фото: BBC

Роман говорит, что с 14-ти лет ходил на митинги Алексея Навального. В России - до тех пор, пока Владимир Путин у власти, - они с женой не видели будущего. Заявление президента о начале "специальной военной операции" в Украине стало последней каплей.

"Причиной [решения уехать из России] был в первую очередь вопрос нашей безопасности, ну и само по себе существование в стране-агрессоре крайне неприятно. Мне не хочется платить ни копейки на бомбы, которые убивают людей в Украине", - объясняет Роман.

На следующий день они купили билет в Тбилиси через Стамбул, взяв с собой из Санкт-Петербурга, где Роман родился и вырос, только самые необходимые вещи и рыже-белого кота Банана.

"Грузию мы выбрали потому, что здесь безопасно, сюда довольно легко попасть из-за либерального законодательства и здесь много людей, которые разделяют наши ощущения в связи происходящим сегодня в Украине", - объясняет он.

По данным МВД Грузии, только за первые три с половиной недели c начала войны в Грузию въехали более 35 тысяч граждан России - более 14 тысяч из них остались. Сколько из них намерены жить в Грузии постоянно, пока непонятно: российские граждане могут находиться здесь без визы в течение года.

Очередь в Тбилиси. Фото: BBC

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У IT-специалиста Ильи Пушкина, как и у многих живущих в Грузии россиян, флаг Украины на аватарке в "Фейсбуке". В Батуми - город на черноморском побережье Грузии - Илья переехал из Москвы еще шесть лет назад. Его решение тоже было связано с войной в Украине - той, что началась в 2014 году.