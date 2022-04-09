Кая Каллас норвежской газете: я все время думаю, что с нами будет через два-три года

«Я все время думаю, что с нами будет через два-три года. Тогда мы поймем, правильным ли было это решение. Когда мы вмешиваемся в войну с тем, чтобы прекратить страдания, тут все ясно. Но если наш шаг приведет только к расширению войны, речь пойдет уже совсем о другом», — сказала Каллас во время своего визита в Норвегию в минувшую среду и комментируя решение Запада не вмешиваться в войну в Украине.

По ее словам, если четко заявить, что Запад не станет вмешиваться ни в коем случае, это даст Путину соответствующий сигнал и Россия продолжит войну, не боясь за последствия. «Мне кажется, мы не должны давать такой сигнал», — отметила Каллас.

«А что, если мы рискуем этим вмешательством вызвать Третью мировую войну?» — спросила у Каллас автор публикации, журналистка Ингеборг Моэ.

«Именно поэтому такое решение и не приняли. Мы — оборонный альянс. Однако тяжело видеть страдания народа Украины и не думать при этом — а не можем ли мы сделать больше?» — пояснила Каллас. По ее словам, она сама хотела бы сделать присутствие НАТО более зримым, а также, чтобы готовность альянса в восточном блоке была бы выше.

Каллас отметила, что НАТО следовало бы двигаться от режима сдерживания к режиму обороны — то есть, чтобы размещенные в странах Балтии военнослужащие были бы готовы противостоять нападению. По ее словам, эта тема будет обсуждаться и на июньском саммите НАТО.

Каллас в интервью Aftenposten сообщила, что Эстония является одной из стран, направивших Украине больше всего военной помощи.

«Но нас всего 1,3 миллиона человек. Мы это делаем для того, чтобы Путин не выиграл войну. Иначе он будет ее вести и дальше. Мы это видели уже трижды — в Грузии, в Крыму и на Донбассе», — сказала Каллас, призвав крупные страны НАТО, в том числе, и Норвегию, делать больше.

Она подчеркнула, что у Норвегии очень эффективные системы ПВО, на что обратил внимание и президент Украины Владимир Зеленский в своем видео-выступлении перед норвежским Стортингом. Выразив Норвегии благодарность за уже оказанную Украине помощь, Каллас, напомнив о снимках из Бучи и Мариуполя, дала понять, что все же страны Запада делают недостаточно много для Украины.

В среду с призывом дать больше оружия и вооружений Украине к странам альянса обратился и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Премьер-министр Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции с Каллас сказал, что он знает о просьбе Зеленского. В беседе с премьером Украины Стёре не дал четкого ответа на вопрос о возможности дать Украине свои системы ПВО, сославшись на то, что сначала решение об этом должно принять правительство Норвегии.

Говоря о возможных сценариях завершения войны, Каллас сказала, что, по ее мнению, Россия должна осознать, что совершила ужасную ошибку, отступить и оплатить нанесенный Украине ущерб. «Но я верю, что стороны придут к какому-то соглашению, чтобы остановить все эти ужасы. При этом Путин, конечно, должен понести ответственность за военные преступления», — подчеркнула она.

Aftenposten напомнила своим читателям, что семья Каи Каллас в годы сталинских репрессий была депортирована в Сибирь — и выжить им в суровых погодных условиях удалось только благодаря сохранившейся швейной машинке.

«В Эстонии, как и в других странах Балтии, проживает многочисленное русскоязычное меньшинство. Нет ли опасности, что президент России использует его для раскола в обществе?» — задала вопрос норвежская газета.

«Русскоязычные люди в Эстонии не составляют некую цельную группу, — пояснила Каллас. — Те, кто живет у границы с Россией, часто ее пересекают и видят, что жизнь по ту сторону хуже. И они не хотят стать частью России. Они — жители и граждане Эстонии и в ходе опросов отвечают, что чувствуют свою связь с Эстонией».