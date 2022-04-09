30 дней до дефолта: Россию "поставили на счетчик" из-за оплаты долгов рублями

Для России как заемщика на мировом рынке капитала начался обратный отсчет времени до возможного дефолта. Не по внутренним, рублевым, долгам, как в 1998 году, а по международным - валютным. Он может наступить в самый разгар майских праздников, поскольку 30-дневный "счетчик" включился 6 апреля. В этот день министерство финансов РФ впервые в истории современной России осуществило выплаты процентов по двум долларовым облигациям на сумму почти 650 млн $ не в валюте США, как того требуют условия эмиссии этих ценных бумаг, а в российских рублях.

Нарушение договорных условий и технический дефолт

"Кредиторы вполне могут интерпретировать это так: Россия не заплатила", - пояснил в беседе с DW Александер Либман, ученый Института Восточной Европы при Свободном университете Берлина. "Оплата в рублях не означает обслуживание данной облигации, Россия нарушила договорные условия", - гораздо определеннее выразился в интервью порталу t-online профессор Ханс-Петер Бургхоф, заведующий кафедрой банковского дела и финансовых услуг Университета Хоэнхайма.

Однако, согласно международной практике, заемщика в случае невыполнения его долговых обязательств не сразу объявляют неплатежеспособным, иными словами - банкротом. Сбой в обслуживании долга сначала считают "техническим дефолтом" - и дают заемщику месяц на то, чтобы он предотвратил реальный дефолт.

"Слово "банкрот" предполагает невозможность осуществить выплаты по структурным причинам. К России это не относится, ведь у нее до войны были сравнительно стабильные государственные финансы", - подчеркнул Александер Либман. Иными словами, у России имеется валюта, чтобы платить по международным долгам, размеры которых, к тому же, относительно невелики.

Кремль добивается разморозки валютных резервов ЦБ РФ

Однако после нападения на Украину Россия оказалась под жесткими санкциями западных стран, заморозивших, в частности, валютные резервы Центрального банка РФ. В этой ситуации президент РФ Владимир Путин еще 5 марта подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". В нем он разрешил выплачивать долги кредиторам из "недружественных государств" в рублях, а переводить их велено на специальные счета типа "С", которые должникам (государству или корпорациям) следует открывать в российских финансовых организациях.

"Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги. Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов", - разъяснил затем министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иными словами: держатели российских евробондов (так называют облигации, выпущенные в любой иностранной для эмитента денежной единице) из "недружественных" западных стран получат причитающуюся им валюту только в том случае, если их правительства отменят или по меньшей мере ослабят свои финансовые санкции.

Указ Путина начали выполнять лишь через месяц