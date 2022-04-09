Министр по делам предпринимательства и инфотехнологий Эстонии Андрес Сутть в пятницу вместе с финским министром экономики Микой Линтиля принял участие в туристическом форуме Visit Estonia, в рамках которого призвал к более широкому сотрудничеству в сфере туризма и к более активным поездкам в Финляндию и Эстонию.
Эстонский министр обратился к жителям Финляндии
«Из-за COVID два последних года были очень трудными для туристического сектора, однако с другой стороны резко возросла популярность домашнего туризма и поездок к ближайшим соседям. Финские туристы десятилетия играют важную роль в туристическом секторе Эстонии. Несмотря на пандемию и сокращение потока туристов, финны по-прежнему хотят ездить в Эстонию. Я уверен, есть еще много из того, что они могут открыть для себя в Эстонии. Точно так же и нам, жителям Эстонии, есть еще много не открытого в Финляндии», — сказал Cутть в переданном BNS пресс-релизе.
Прошлым летом Фонд развития предпринимательства прошлым летом исследовал готовность финнов приехать для отдыха в Эстонию — 65% респондентов сообщили, что хотят совершить путешествие к южным соседям уже в этом году.
«О том, что пора начинать, говорит и наша обновленная стратегия туризма. Я призываю наших финских гостей открывать для себя Эстонию и быть открытыми для самых разных впечатлений. Транспортное сообщение между нашими странами налажено, расстояния короткие, Эстония предлагает своим гостям самый широкий спектр впечатлений: от отдыха на лоне природы до культурных развлечений и еды на самом высоком и современном уровне. А свежая новость о том, что Michelin приходит в Эстонию, еще выше поднимет привлекательность Эстонии», — подчеркнул Сутть.
По статистике, Эстония является самым популярным местом многодневного отдыха среди жителей Финляндии.