Эстонский министр обратился к жителям Финляндии

«Из-за COVID два последних года были очень трудными для туристического сектора, однако с другой стороны резко возросла популярность домашнего туризма и поездок к ближайшим соседям. Финские туристы десятилетия играют важную роль в туристическом секторе Эстонии. Несмотря на пандемию и сокращение потока туристов, финны по-прежнему хотят ездить в Эстонию. Я уверен, есть еще много из того, что они могут открыть для себя в Эстонии. Точно так же и нам, жителям Эстонии, есть еще много не открытого в Финляндии», — сказал Cутть в переданном BNS пресс-релизе.