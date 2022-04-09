Боррель призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Украине

Эмбарго на поставки газа - не ключевой вопрос

11 апреля министры иностранных дел ЕС обсудят дальнейшие меры поддержки Украины. Ожидается, что Евросоюз введет дополнительное ограничение на импорт энергоносителей из России. "Меня все спрашивают, когда мы перекроем газ. Что касается войны, то это не ключевой вопрос", - подчеркнул Боррель. По его словам, даже если завтра в Европе перестанут покупать газ, это не остановит войну. У России, наверняка, еще хватит денежных резервов, чтобы какое-то время продолжать свою агрессию. Поэтому безусловным ключевым является вопрос о поставках оружия. "Когда, как и что будет поставлено", - заявил Боррель.