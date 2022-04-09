По выходным в Таллинне, Тарту и Пярну начали работать пункты обслуживания Департамента социального страхования. Это связано с возросшей нагрузкой на ведомство: желающих подать заявления на получение пособий много среди беженцев и местных жителей, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Департамент социального страхования набирает дополнительных сотрудников для помощи беженцам
Департамент социального страхования набирает дополнительных сотрудников для помощи беженцам
"Объем работы у наших работников увеличился приблизительно в 3-4 раза, и в основном у нас сейчас спрашивают по поводу семейных пособий и пенсии", – сообщила руководитель информационной линии департамента Марина Куклина.
По словам исполняющего обязанности генерального директора Департамента социального страхования Яко Салла, чтобы справиться с нагрузкой, департамент набирает дополнительных сотрудников по всей Эстонии – требуются работники как на долгосрочные, так и на временные позиции.
"Кроме того, в настоящее время мы набираем людей в качестве временных работников, которые затем будут помогать пунктам размещения украинских беженцев найти жилье, а также предоставлять им другую поддержку и информацию", – пояснил Салла.
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