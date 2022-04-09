Департамент социального страхования набирает дополнительных сотрудников для помощи беженцам

"Объем работы у наших работников увеличился приблизительно в 3-4 раза, и в основном у нас сейчас спрашивают по поводу семейных пособий и пенсии", – сообщила руководитель информационной линии департамента Марина Куклина.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Департамента социального страхования Яко Салла, чтобы справиться с нагрузкой, департамент набирает дополнительных сотрудников по всей Эстонии – требуются работники как на долгосрочные, так и на временные позиции.