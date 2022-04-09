Сб, 9.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Департамент социального страхования набирает дополнительных сотрудников для помощи беженцам

rus.postimees.ee
Департамент социального страхования набирает дополнительных сотрудников для помощи беженцам
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Военные беженцы.
Военные беженцы. Фото: Sille Annuk

По выходным в Таллинне, Тарту и Пярну начали работать пункты обслуживания Департамента социального страхования. Это связано с возросшей нагрузкой на ведомство: желающих подать заявления на получение пособий много среди беженцев и местных жителей, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Объем работы у наших работников увеличился приблизительно в 3-4 раза, и в основном у нас сейчас спрашивают по поводу семейных пособий и пенсии", – сообщила руководитель информационной линии департамента Марина Куклина.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Департамента социального страхования Яко Салла, чтобы справиться с нагрузкой, департамент набирает дополнительных сотрудников по всей Эстонии – требуются работники как на долгосрочные, так и на временные позиции.

"Кроме того, в настоящее время мы набираем людей в качестве временных работников, которые затем будут помогать пунктам размещения украинских беженцев найти жилье, а также предоставлять им другую поддержку и информацию", – пояснил Салла.

Ключевые слова
Наверх