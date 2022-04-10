Во Франции начался первый тур президентских выборов

Избирательные участки откроются одновременно в 8:00 по местному времени (09:00 мск), но завершат свою работу в разное время. В большинстве населенных пунктов они закроются в 19:00 (20:00 мск), а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, будут принимать желающих проголосовать до 20:00 (21:00 мск).

Голосование на французских заморских территориях состоялось в субботу.

Чтобы проголосовать на выборах, гражданам Франции нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации меры по социальному дистанцированию и обязательное ношение масок на избирательных участках отменены.

Ожидается, что в 12:00 (13:00 мск) будут опубликованы первые данные о явке избирателей. Первые прогнозы и результаты экзит-поллов начнут обнародовать после 20:00 (21:00 мск). За публикацию данных о прогнозируемых результатах до 20:00 по местному времени - во время работы избирательных участков - грозит штраф до 75 тыс. евро.

Французам предстоит отдать свой голос за одного из 12 кандидатов на пост президента страны.

В избирательных бюллетенях указаны следующие кандидаты: Натали Арто от партии "Рабочая борьба", лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат французских "зеленых" Янник Жадо, мэр Парижа и кандидат от социалистов Анна Идальго, депутат Жан Лассаль от партии "Сопротивление", лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, нынешний глава государства Эмманюэль Макрон, представляющий партию "Вперед, Республика!", лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс, кандидат от антикапиталистической партии Франции Филипп Путу, коммунист Фабьен Руссель и кандидат крайне правых Эрик Земмур.

Таким образом, среди кандидатов - четыре женщины. Самому молодому кандидату - 44 года (Макрон), самому возрастному участнику президентской гонки - 70 лет (Меланшон).

Борьбу в президентской гонке этого года ведут как "новички", например, Земмур и Идальго, так и "опытные" кандидаты, в частности Ле Пен и Меланшон, для которых это уже третьи выборы.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

В соответствии с французской конституцией, если не один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур.

В случае отсутствия кандидата, набравшего абсолютное большинство, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.

Второй тур, как ожидается, состоится через две недели - 24 апреля.

Все опросы показывали, что ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство, поэтому выборы пройдут в два тура.