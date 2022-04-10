Финляндия готовится принять историческое решение о вступлении в НАТО

Финляндия традиционно находилась вне блока в военном отношении, отчасти для того, чтобы не провоцировать своего восточного соседа, с которым у Финляндии общая граница протяженностью 1300 километров. Однако, согласно опросам общественного мнения, после вторжения России в Украину общественная поддержка вступления в НАТО удвоилась.

«Никогда нельзя недооценивать способность финнов принимать быстрые решения, когда мир меняется», — заявил AFP премьер-министр Финляндии Александр Стубб. По словам Стубба, подача заявки Финляндии на членство в то время, когда финны пересматривают отношения со своим восточным соседом, «уже решенное дело».

На следующей неделе в парламент поступит правительственный обзор национальной безопасности.

«Нам предстоит очень тщательное обсуждение, но оно не займет больше времени, чем необходимо, — заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в пятницу. —Я полагаю, что обсуждения закончатся до Иванова дня».