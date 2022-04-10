Арестович: Россия начала новое наступление на Донбасс

По его словам, начался первый этап наступления.

"Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон - это 10 батальонно-тактических групп, которые приезжают с Дальнего Востока (последние, 5-я армия), и те, кого вывели с севера у нас – от Киева, Чернигова и Сум", - сообщил он.

В то же время, по словам Арестовича, усиление с Дальнего Востока еще не достигло позиций нападения. Пока к атаке не готовы и выведенные с севера военные силы.

Ранее в субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится после "больших битв" на востоке страны.

"Украина уже готова к большим битвам, Украина должна победить в этих битвах, в том числе на Донбассе, после чего Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться", - заявил он.

Как сообщает Русская служба ВВС, Подоляк ожидает этой самой "большой битвы" на Донбассе в ближайшую неделю-две. России нужна хотя бы ситуативная победа, и она попытается одержать ее именно там, считает он: "Она ее не получит, безусловно, но она хочет нанести нам какое-то поражение. И после этого мы сможем перейти действительно к конкретным пошаговым переговорам, из которых мы выйдем с конкретной формулой безопасности для Украины".

Киев и западные государства считают отвод российских сил с севера Украины не отступлением, а перегруппировкой. Поэтому они ожидают масштабного наступления России на Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в "битве за Донбасс" он ожидает применения "тысяч" единиц бронетехники, а также артиллерии и авиации.

Бои в Луганской области

Власти Донецкой и Луганской области в субботу снова призывали мирных жителей, которые еще остаются в подконтрольных Украине частях Донбасса, как можно быстрее эвакуироваться.

Глава областной администрации Луганской области Сергей Гайдай рассказал в эфире украинского телевидения, что

основные бои идут в районе городов Попасная и Рубежное, где российские военные "пытаются пробить оборону", в регионе также идет "постоянное накопление техники" со стороны России.

По словам Гайдая, эти населенные пункты постоянно обстреливаются, и местная полиция заходит в подвалы и бомбоубежища, пытаясь убедить местных жителей отправиться в более безопасные регионы, сообщает Русская служба ВВС.

Мэр Лисичанска Александр Заика опубликовал в своем Telegram-канале обращение к жителям, в котором сказал, что оставаться в городе опасно. До войны в этом населенном пункте Луганской области жили около 100 тыс. человек.