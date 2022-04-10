Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру

Голосование по вопросу об отстранении Хана в нижней палате пакистанского парламента длилось около 13 часов. В итоге инициативу приняли большинством голосов — ее поддержали 174 из 342 членов палаты.

Сам Хан в преддверии голосования заявил, что за попытками его отстранения стоят власти США.

Члены парламента Пакистана собирались вынести вотум недоверия Хану еще 3 апреля, но его сторонники заблокировали проведение голосования и распустили парламент. В ситуацию вмешался Верховный суд, который признал эти решения неконституционными и постановил провести голосование 9 апреля.

69-летний бывший профессиональный игрок в крикет Имран Хан стал первым премьер-министром Пакистана, которому был вынесен вотум недоверия. Он пришел к власти в 2018 году при поддержке военных, но недавно утратил парламентское большинство, лишившись поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвинила Хана в том, что ему не удалось восстановить экономику страны после ковида и выполнить обещания в рамках борьбы с коррупцией.