Трехэтажный жилой дом на улице Паэ в Ласнамяэ, горевший в четверг, снова загорелся рано утром в субботу, но Спасательный департамент предвартительно не смог сообщить, что могло его вызвать, пишет Postimees.
ФОТО ⟩ Горевший в четверг дом на улице Паэ загорелся опять
Горевший в четверг дом на улице Паэ загорелся опять
Спасатели в настоящее время вскрывают конструкции, крупных очагов огня больше нет.
Впервые спасателей вызвали на улицу Паэ в четверг около трех часов дня. Спасательные работы на месте были завершены в 22:00. Десятки людей остались без крова из-за пожара.