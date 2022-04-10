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ФОТО ⟩ Горевший в четверг дом на улице Паэ загорелся опять

rus.postimees.ee
Горевший в четверг дом на улице Паэ загорелся опять
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Pae tänaval süttis elumaja taas
Pae tänaval süttis elumaja taas Фото: Mihkel Maripuu

Трехэтажный жилой дом на улице Паэ в Ласнамяэ, горевший в четверг, снова загорелся рано утром в субботу, но Спасательный департамент предвартительно не смог сообщить, что могло его вызвать, пишет Postimees.

Спасатели в настоящее время вскрывают конструкции, крупных очагов огня больше нет.

Впервые спасателей вызвали на улицу Паэ в четверг около трех часов дня. Спасательные работы на месте были завершены в 22:00. Десятки людей остались без крова из-за пожара.

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