Swedbank прекратит транзакции с Россией и Беларусью

Входящие платежи из России и Беларуси будут возможны до 6 мая включительно, а исходящие платежи в эти страны можно отправлять только до 20 апреля.

Также будет автоматически прекращено выполнение ранее согласованных регулярных платежных поручений на денежные переводы в/из России и Беларуси.

После нападения России на Украину как в отношении России и поддерживающей ее Беларуси, так и их граждан и компаний были введены широкомасштабные санкции. Поэтому, соблюдая все санкционные требования и соответствующую политику рисков, Swedbank принял решение приостановить все финансовые операции, в рамках которых осуществляется перечисление средств в Россию и Беларусь или из них.

Swedbank продолжит обслуживать платежи, ориентированные на определенные социальные группы: они будут обеспечены клиентам, получающим из этих стран выплаты пенсий или пособий. Тем не менее, банк призывает клиентов следить за развитием событий. Если банк, из которого перечисляются деньги, не находится в санкционном списке и не отключен от системы SWIFT, перечисление пенсии и пособия должно осуществиться.