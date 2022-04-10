Мне, мальчику из деревни, в более роскошном доме бывать не приходилось. Да, наш Национальный театр удивляет роскошью. Да, Национальная опера - как сказочный дворец. Однако львовский Дом ученых уже, так сказать, следующий уровень. Как в фильмах о старых временах. Великие аристократы встречаются у камина в курительной сигар, смакуют коньяк и обсуждают что-то умное и сложное. Может быть науку, нет, политику. Обговаривают вещи, стратегии. Жены в это время ждут своих мужей дома, которые, как говорят, пошли с корешами выпить. В конце мужчины наклюкаются, натанцуются, театр посмотрят, приходят домой и получают от жены по шее.