В помещениях бывшего тартуского кинотеатра Ekraan сейчас действуют волонтеры, которые пять дней в неделю обеспечивают украинских военных беженцев предметами первой необходимости и одеждой. Хотя добросердечных жертвователей много, беженцам также привозят вещи, которые приходится сразу выбрасывать в мусор, пишет Tartu Postimees.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Беженцам приносят множество вещей, но нередко попадается и хлам
Приветствуются же предметы, которые могут быть использованы нуждающимися, и прежде, чем приносить пожертвования, можно выснить, что действительно необходимо
Хороших людей хватает
Центр сбора под управлением волонтеров, открытый в марте на территории бывшего кинотеатра, ежедневно обслуживает 80–100 человек, попавших в Эстонию из Украины из-за российской агрессии. Центр помощи открыт со вторника по субботу с 12 часов дня, но суету за дверью можно увидеть за час до открытия.
«Сегодня (в четверг — ред.) плохая погода и очередь меньше, но при хорошей погоде ждут уже спозаранку, когда откроются двери», — сказала координатор службы поддержки беженцев Мирьям Реннит.
Еще до открытия приезжают микроавтобусы с различными надписями, заходят предприниматели и простые граждане, чтобы внести свою лепту в благополучие украинцев. Беженцам в основном приносят одежду, игрушки и посуду, а также продукты длительного пользования. На входе висит табличка со списком товаров, которых сейчас не хватает.
«Один человек пришел фотографировать эту доску и чуть позже пригнал в магазин целую машину со всеми теми вещами, которых нам недоставало», — радуется Реннит.
Хлам не нужен
Однако в пункт сбора привозят и предметы, которые нельзя передать военным беженцам для использования. «Наиболее распространенной является грязная и дырявая одежда, а также обувь и сломанные игрушки», — сказала предприниматель и волонтер Аге Розенберг.
Ппиносят также книги на эстонском языке, с которыми мало что можно сделать. «От книг для маленьких детей еще есть польза, но толстые художественные произведения не представляют интереса для беженцев», — добавила она.
У волонтеров нет возможности стирать или чинить испачканную или порвавшуюся одежду, основная энергия уходит на общение с людьми и сортировку вещей. Реннит объяснила, что можно жертвовать такие вещи, которые человек сам готов носить и использовать.
«Ключевое определение — «как новое», хотя люди по-разному его понимают», — сказала она.
По словам волонтеров, детской одежды и игрушек достаточно, но требуются подгузники и детское питание. «Дезодорантов и других предметов гигиены тоже много нужно, но жертвуют мало. Например, завод Mayer мог бы связаться с нами, чтобы мы вместе избавились от бесполезных запасов и брака продукции», — сказала Розенберг.
К работе в центре сбора в кинотеатре Ekraan приступила и Ольга Мариненко из Донецка, которая сначала приходила сюда за помощью. «Я приехала в Эстонию с мужем и 14-летней дочерью 22 марта и уже через пять дней начала здесь работать волонтером», — рассказала Мариненко, которая в Украине работала заведующей складом.
В центр сбора просят приносить:
• Средства гигиены (шампуни, гели для душа, женские гигиенические прокладки, влажные салфетки, губки для мытья, бритвы, кремы, зубные щетки и пасты, наборы для ухода за ногтями)
• Одеяла, подушки, полотенца, постельное белье (просьба указать размеры)
• Кухонный инвентарь (кастрюли и сковородки в хорошем состоянии, лопатки, губки для мытья посуды, терки, кухонная утварь, скалки, чайники, блендеры, кухонные комбайны)
• Детские подгузники, смеси и детское питание
• Хозяйственная и бытовая утварь (утюги, фены, выпрямители для волос, сушилки, стиральный порошок, средства для мытья посуды, наборы для шитья)
• Детские школьные принадлежности (ранцы, тетради, ручки)
• Удобная повседневная одежда и обувь для женщин и мальчиков (платья, спортивная одежда, леггинсы, тенниски)
• Новое нижнее белье для женщин и детей, бюстгальтеры, пижамы и носки.
• Международные и понятные игры, такие как игральные карты, лего и карты UNO.
На данный момент просят не приносить:
• Одежду для младенцев и малышей ростом до 120 см.
• Игрушечных животных, игрушки, пазлы и игры на эстонском языке.