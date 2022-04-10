ГАЛЕРЕЯ ⟩ Беженцам приносят множество вещей, но нередко попадается и хлам

Приветствуются же предметы, которые могут быть использованы нуждающимися, и прежде, чем приносить пожертвования, можно выснить, что действительно необходимо

Хороших людей хватает

Центр сбора под управлением волонтеров, открытый в марте на территории бывшего кинотеатра, ежедневно обслуживает 80–100 человек, попавших в Эстонию из Украины из-за российской агрессии. Центр помощи открыт со вторника по субботу с 12 часов дня, но суету за дверью можно увидеть за час до открытия.

«Сегодня (в четверг — ред.) плохая погода и очередь меньше, но при хорошей погоде ждут уже спозаранку, когда откроются двери», — сказала координатор службы поддержки беженцев Мирьям Реннит.

Еще до открытия приезжают микроавтобусы с различными надписями, заходят предприниматели и простые граждане, чтобы внести свою лепту в благополучие украинцев. Беженцам в основном приносят одежду, игрушки и посуду, а также продукты длительного пользования. На входе висит табличка со списком товаров, которых сейчас не хватает.

«Один человек пришел фотографировать эту доску и чуть позже пригнал в магазин целую машину со всеми теми вещами, которых нам недоставало», — радуется Реннит.

Хлам не нужен

Однако в пункт сбора привозят и предметы, которые нельзя передать военным беженцам для использования. «Наиболее распространенной является грязная и дырявая одежда, а также обувь и сломанные игрушки», — сказала предприниматель и волонтер Аге Розенберг.

Ппиносят также книги на эстонском языке, с которыми мало что можно сделать. «От книг для маленьких детей еще есть польза, но толстые художественные произведения не представляют интереса для беженцев», — добавила она.

У волонтеров нет возможности стирать или чинить испачканную или порвавшуюся одежду, основная энергия уходит на общение с людьми и сортировку вещей. Реннит объяснила, что можно жертвовать такие вещи, которые человек сам готов носить и использовать.

«Ключевое определение — «как новое», хотя люди по-разному его понимают», — сказала она.

По словам волонтеров, детской одежды и игрушек достаточно, но требуются подгузники и детское питание. «Дезодорантов и других предметов гигиены тоже много нужно, но жертвуют мало. Например, завод Mayer мог бы связаться с нами, чтобы мы вместе избавились от бесполезных запасов и брака продукции», — сказала Розенберг.

К работе в центре сбора в кинотеатре Ekraan приступила и Ольга Мариненко из Донецка, которая сначала приходила сюда за помощью. «Я приехала в Эстонию с мужем и 14-летней дочерью 22 марта и уже через пять дней начала здесь работать волонтером», — рассказала Мариненко, которая в Украине работала заведующей складом.