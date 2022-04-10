Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт канала «Дума ТВ», освещающего работу Государственной думы РФ.
YouTube заблокировал канал Госдумы. Мария Захарова заявила, что сервис «подписал себе приговор»
«Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — говорится в сообщении YouTube, которое опубликовали авторы «Дума ТВ».
«Дума ТВ» позиционирует себя как парламентское телевидение. На его ютьюб-канале публиковали комментарии депутатов, трансляции заседаний Госдумы и авторские программы. На канал, как утверждается, были подписаны 145 тысяч пользователей, а общее число просмотров видео превышало 100 миллионов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия YouTube в своем телеграм-канале, призвала готовиться к блокировке видеохостинга в России. «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — заявила Захарова.
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу Госдумы, заявил, что блокировка «Дума ТВ» «препятствует распространению информации и свободному доступу к ней».