YouTube заблокировал канал Госдумы. Мария Захарова заявила, что сервис «подписал себе приговор»

«Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — говорится в сообщении YouTube, которое опубликовали авторы «Дума ТВ».

«Дума ТВ» позиционирует себя как парламентское телевидение. На его ютьюб-канале публиковали комментарии депутатов, трансляции заседаний Госдумы и авторские программы. На канал, как утверждается, были подписаны 145 тысяч пользователей, а общее число просмотров видео превышало 100 миллионов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия YouTube в своем телеграм-канале, призвала готовиться к блокировке видеохостинга в России. «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — заявила Захарова.