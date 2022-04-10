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За сутки прибавилось 347 зараженных, скончались четверо

rus.postimees.ee
За сутки прибавилось 347 зараженных, скончались четверо
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Tartu Ülikooli kliinikumi intensiivravi osakonnast ja paljuski saanud koroonaosakond.
Tartu Ülikooli kliinikumi intensiivravi osakonnast ja paljuski saanud koroonaosakond. Фото: Kristjan Teedema

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1801 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 347.

По состоянию на утро 10 апреля в больницах находится 290 пациентов с коронавирусом. Из них 116 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 63 человек, или 54,3% не были вакцинированы, а 53, или 45,7% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 22 новых историй болезни, из которых в 9 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 13,2 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались 4 человека с коронавирусом, 2 из которых не были вакцинированы: 93-летняя женщина, 86-летняя женщина и два 79-летних мужчины.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 51 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 47 невакцинированных в день.

За сутки было введено 244 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 23 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 447 811 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.

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