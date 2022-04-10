За сутки прибавилось 347 зараженных, скончались четверо

По состоянию на утро 10 апреля в больницах находится 290 пациентов с коронавирусом. Из них 116 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 63 человек, или 54,3% не были вакцинированы, а 53, или 45,7% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,1 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 22 новых историй болезни, из которых в 9 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 13,2 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались 4 человека с коронавирусом, 2 из которых не были вакцинированы: 93-летняя женщина, 86-летняя женщина и два 79-летних мужчины.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 51 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 47 невакцинированных в день.