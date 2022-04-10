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Планы НАТО: на границе Эстонии могут разместить полномасштабные вооруженные силы

Интерфакс
Планы НАТО: на границе Эстонии могут разместить полномасштабные вооруженные силы
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: John Thys

НАТО рассматривает возможность постоянного размещения усиленного контингента на восточной границе альянса, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в воскресенье в The Sunday Telegraph.

"НАТО разрабатывает планы по развертыванию постоянных полномасштабных вооруженных сил на границе", - сказал он.

"В рамках серьезного "перераспределения" на смену относительно небольшому присутствию альянса на восточном фланге придут значительные силы", - продолжает издание.

По данным издания, "натовское командование в настоящее время разрабатывает варианты перераспределения".

Никаких других деталей издание не приводит.

Ранее Столтенберг неоднократно заявлял о необходимости усиления восточного фланга альянса.

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