НАТО рассматривает возможность постоянного размещения усиленного контингента на восточной границе альянса, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в воскресенье в The Sunday Telegraph.
Планы НАТО: на границе Эстонии могут разместить полномасштабные вооруженные силы
Планы НАТО: на границе Эстонии могут разместить полномасштабные вооруженные силы
"НАТО разрабатывает планы по развертыванию постоянных полномасштабных вооруженных сил на границе", - сказал он.
"В рамках серьезного "перераспределения" на смену относительно небольшому присутствию альянса на восточном фланге придут значительные силы", - продолжает издание.
По данным издания, "натовское командование в настоящее время разрабатывает варианты перераспределения".
Никаких других деталей издание не приводит.
Ранее Столтенберг неоднократно заявлял о необходимости усиления восточного фланга альянса.
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