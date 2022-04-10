Инцидент в эстонском отеле: иностранцы обманным путем заработали за выходные более 10 000 евро

В полицию от оператора мобильной связи поступило сообщение о преступлении. В течение двух дней из Эстонии из сети того же оператора были сделаны многочасовые телефонные звонки в экзотические страны, такие как Науру, Эритрея, Чад, Мавритания, Конго, а также Тунис, Алжир, Беларусь и Украина. Мачта мобильной связи, с которой делали звонки, находилась в Пярну.