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Инцидент в эстонском отеле: иностранцы обманным путем заработали за выходные более 10 000 евро

Сирле Матт
Инцидент в эстонском отеле: иностранцы обманным путем заработали за выходные более 10 000 евро
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С помощью камер магазина следственная группа узнала, как выглядят остановившиеся в отеле мужчины.
С помощью камер магазина следственная группа узнала, как выглядят остановившиеся в отеле мужчины. Фото: Prokuratuuri aastaraamat

Пролит свет на запутанное телефонное мошенничество, в ходе расследования которого выяснилось, что оно было совершено в гостиничном номере в летней столице. За выходные преступники, по всей видимости, заработали более 10 000 евро.

В полицию от оператора мобильной связи поступило сообщение о преступлении. В течение двух дней из Эстонии из сети того же оператора были сделаны многочасовые телефонные звонки в экзотические страны, такие как Науру, Эритрея, Чад, Мавритания, Конго, а также Тунис, Алжир, Беларусь и Украина. Мачта мобильной связи, с которой делали звонки, находилась в Пярну.

Еще утром того же дня на маленькой красной машине в один из отелей Пярну прибыли двое мужчин. Администратор отеля позднее вспомнил, что гости выходили из номера только один раз, когда отправились в ближайший продуктовый магазин. 

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