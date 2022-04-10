Детей из Украины ждут на бесплатные тренировки по футболу

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, он очень рад сообщить о таком, поступившем от чистого сердца предложении. «Совершенно очевидно, что дети военных беженцев из Украины останутся здесь на долгое время, поэтому необходимо создать для них условия для проведения досуга, предложить возможности посещать тренировки. Участие в совместных мероприятиях поможет отвлечься от происходящего, почувствовать себя здесь как можно лучше», - сказал Лийнат.

Футбольная школа клуба FCI Levadia приглашает детей 2012-2017 годов рождения, как мальчиков, так и девочек, в группы, для которых предыдущий опыт игры в футбол не важен. Дети более старшего возраста допускаются к занятиям при наличии у них игровых и технических умений соответствующих уровню данной возрастной группы.

Для получения дополнительной информации надо обратиться к исполнительному директору футбольной школы FC Levadia Кайди Екимовой (тел 525 7738; Kaidi.jekimova@fclevadia.ee)

FCI Levadia - десятикратный чемпион Эстонии по футболу и обладатель кубка. Основная команда клуба, начиная с 1999 года, регулярно участвует в клубных кубках УЕФА.