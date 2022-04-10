Работники техосмотров выступают против видеокамер и грозятся бросить работу

Транспортный департамент счел, что ситуация с техническим осмотром транспортных средств достигла критического уровня, в связи с чем считается необходимым начать наблюдение за техническими инспекторами во время работы, прикрепив к их головам устройства слежения.

По мнению союза, личное видеонаблюдение за инспекторами может усугубить нехватку рабочей силы в этой сфере и затронуть всех владельцев автомобилей. В настоящее время значительное число инспекторов с очень большим стажем уведомили союз о том, что они не будут продолжать свою работу в этой области в случае задействования налобных камер