По мнению Эстонского союза предприятий техосмотра, обязательное требование Транспортного департамента об использовании налобных видеокамер неправомерно и принесет скорее вред, чем пользу.
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Работники техосмотров выступают против видеокамер и грозятся бросить работу
Работники техосмотров выступают против видеокамер и грозятся бросить работу
Транспортный департамент счел, что ситуация с техническим осмотром транспортных средств достигла критического уровня, в связи с чем считается необходимым начать наблюдение за техническими инспекторами во время работы, прикрепив к их головам устройства слежения.
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