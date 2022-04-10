Как сотрудники разведки пытались предупредить мир о вторжении в Украину и почему им никто не поверил

***

В феврале сотрудники разведки старались ложиться спать пораньше.

Они видели разведданные, свидетельствовавшие о подготовке войны, и знали, что если Россия действительно вторгнется в Украину, это произойдет рано утром.

Но когда 24 февраля эти прогнозы оправдались, происходящее все равно казалось нереальным, вспоминает один из них: "Мне было трудно поверить, что это происходит на самом деле, пока я не проснулся рано утром и не включил радио".

Уже несколько месяцев они били тревогу.

"В тот день люди перешли от "Почему вы сеете панику?" к "Почему вы недостаточно паниковали?", - говорит один из сотрудников западных спецслужб.

Другой сотрудник добавляет, что доказательство собственной правоты не принесло разведчикам особенного утешения. Но они знали, что хотя бы попытались остановить войну, о масштабах которой предупреждали на протяжении нескольких месяцев.

В преддверии войны и в течение нескольких недель после ее начала американская и британская разведки обнародовали часть своих самых секретных данных. На протяжении десятилетий спецслужбы стремились делиться своими открытиями с как можно меньшим количеством людей. Но все изменилось. Было принято решение, чтобы о происходящем узнал весь мир. Оно означало не только радикальный сдвиг в методах работы западной разведки, но и необходимость работать с тяжелым наследием, связанным с вторжением в Ирак.

Первые тревожные сигналы появились еще год назад, когда спутниковые снимки показали концентрацию российских войск вблизи границы с Украиной. Тогда аналитики не могли понять истинных намерений Москвы. Но к середине 2021 года все изменилось.

"Летом мы увидели, что высший руководящий состав планирует полномасштабное военное вторжение в другую страну", - рассказал Би-би-си представитель западной разведки.

По словам участников, сбор и анализ разведывательных данных осуществлялся США и Великобританией совместно - это была "семейная" операция. Не было конкретного момента, когда намерения России стали очевидны, скорее картина становилась все более четкой с течением времени. По всей видимости, Путин был убежден: чтобы вернуть Украину в сферу влияния, необходимо действовать быстро и с применением силы. "Ему казалось, что окно возможностей закрывается", - говорил источник, непосредственно вовлеченный в операцию.

Уильям Бернс не скрывал цели своего визита в Москву Фото: EPA

К осени в Вашингтоне решили что-нибудь предпринять в связи с информацией, получаемой от разведки.