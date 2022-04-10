Знакомьтесь ⟩ Брачная аферистка из России ищет жертв в Эстонии

На первый взгляд это самое обычное объявление, которых огромное множество в местных группах. Но если изучить биографию автора этого поста, откроются интересные подробности.

На аватарке «Эльмиры» (нам удалось установить настоящее имя мошенницы, но об этом позже) в Facebook символика в цветах украинского флага, и если просмотреть ее посты, они направлены на сбор поддержки мирных жителей и военных. Сама Эльмира утверждает, что является украинской журналисткой, и для поддержания этой легенды с 10 марта, когда был создан фейковый аккаунт, разместила десятки «новостей» на тему Украины.