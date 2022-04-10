Евростат: сильнее всего пандемия повлияла на трудозанятость молодежи

Об этом сообщила BNS статистическая служба ЕС Eurostat, отметив, что в третьем квартале 2021 года произошло восстановление рынка труда и уровень трудовой занятости в сравнении с тем же периодом 2019 года был на 0,1 процентных пункта ниже.

Сравнивая третий квартал 2020 года с третьим кварталом 2019 года, Eurostat отметила, что уровень трудовой занятости упал во всех странах ЕС. Наибольший спад, превысивший 5 процентных пунктов, был отмечен в Литве, Португалии, Ирландии и Испании. В Венгрии, Финляндии, Франции, Австрии и Румынии спад трудовой занятости среди молодежи был ниже 2 процентных пунктов.

И в третьем квартале прошлого года в ЕС не было еще полного восстановления рынка труда, поскольку в 16 странах ЕС трудовая занятость по-прежнему была ниже показателей того же периода в 2019 году. Наибольший спад — в 3 процентных пункта — произошел в Португалии, Болгарии, Латвии, Чехии и Польше.