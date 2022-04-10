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Судья Вавренюк и другие обвиняемые по тому же делу не признают себя виновными

BNS
Судья Вавренюк и другие обвиняемые по тому же делу не признают себя виновными
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Судья Эвели Вавренюк участвовала в заседании Харьюского уездного суда по видеомосту.
Судья Эвели Вавренюк участвовала в заседании Харьюского уездного суда по видеомосту. Фото: Madis Veltman

На этой неделе в Харьюском уездном суде начался судебный процесс против судьи Эвели Вавренюк и его сообщников, которые не признали себя виновными.

Госпрокурор Алар Лехесметс дал обзор обвинения, и обвиняемые Эвели Вавренюк, банкротный управляющий Сирье Таэль, присяжный адвокат Олев Кукласе и его адвокатское бюро Kuklase ja Partnerid, а также Марк Вавренюк и Мирко Вавренюк подтвердили суду, что не признают себя виновными.

Суд приступит к проверке показаний прокуратуры по эпизоду мошенничества во вторник, сообщила BNS пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Госпрокуратура обвиняет Эвели Вавренюк в вымогательстве и неоднократном получении взяток. Банкротный управляющий Сирье Таэла, присяжный адвокат Олев Кукласе и его фирма обвиняются во взяточничестве.

Согласно обвинительному заключению, Вавренюк отдавала предпочтение своим знакомым в качестве управляющих в делах о банкротстве и принимала положительные решения в отношении принадлежащих входящих в круг ее друзей банкротных управляющих. За это она получала ответные услуги для себя и членов своей семьи.

Кроме того, прокуратура обвиняет Эвели Вавренюк, Марка Вавренюка и Мирко Вавренюка в попытке мошенничества, подделке документа и использовании подложного документа. Обвинение предъявлено в связи с незаконным взысканием судебных расходов, предъявленных при оказании юридической помощи. Таэля, который представил больничный лист и получил за него компенсацию, также обвинили в мошенничестве.

Вавренюк также было предъявлено обвинение в незаконном разглашении личных данных в личных целях. Согласно обвинительному заключению, Вавренюк передала имеющуюся у него по должности судьи информацию члену своей семьи, чтобы последний мог оказать юридическую помощь. Подсудимые категорически отрицают преступления.

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