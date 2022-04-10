Насилие как средство ведения войны. Что известно об изнасилованиях на войне в Украине и как их расследуют

Ситуация осложняется тем, что некоторые территории до сих пор находятся под контролем России, и волонтеры и юристы не могут собирать свидетельства потерпевших, говорит Бусол. "Но что еще важнее - это те случаи, в которых выжившим особенно сложно рассказывать о насилии. Сейчас у нас нет конкретных цифр", - говорит эксперт.

Команда Александры Матвийчук передала информацию об одной пострадавшей женщине Human Rights Watch, международной организации, занимающейся защитой прав человека. HRW проверили информацию и подтвердили ее достоверность.

"Напомнила одноклассницу"

Human Rights Watch независимо получила несколько свидетельств об изнасиловании, но в свой доклад о военных преступлениях включила только один случай.

"Еще три человека рассказали нам о конкретных случаях [изнасилований], которые им известны. Но мы не включили их в доклад. Мы должны быть очень осторожными и говорить только о фактах, которые у нас есть. Мы не может говорить, насколько распространены случаи изнасилований на этой войне", - говорит Рейчел Денбер, соавтор доклада.

HRW рассказывает историю жительницы села в Харьковской области. Ольга (имя изменено) с маленькой дочерью, другими членами семьи и десятками местных жителей спряталась в подвале местной школы, когда в село зашли российские военные.

Ольга рассказала правозащитникам, что 13 марта в подвал школы ворвался российский военнослужащий, который велел ей следовать за ним, отвел женщину в класс на втором этаже и, угрожая пистолетом, велел ей раздеться.

HRW пишет, что военнослужащий несколько раз изнасиловал женщину, постоянно угрожая ей пистолетом, и дважды выстрелил в потолок, "чтобы было больше мотивации".

Авторы доклада указывают, что военнослужащий назвал Ольге свое имя и возраст - 20 лет. Имя HRW не указывает.

"Он сказал, что я напоминаю ему девочку, с которой он ходил в школу", - цитирует HRW слова Ольги.

Ольга утверждает, что военнослужащий бил ее книгой по лицу и оставил ножом порезы на шее и щеке - фотография, подтверждающая эти слова, есть в распоряжении HRW.

Рейчел Денбер рассказала Би-би-си, что Ольга смогла выехать из села, добралась до Харькова и обратилась за медицинской помощью.

Украинское министерство обороны обвиняет российсикх военных в еще одном случае изнасилования. Минобороны утверждает, что в Мариуполе сразу несколько военнослужащих насиловали женщину на глазах маленького сына. Женщина умерла. Позднее волонтерка Юлия Смирнова написала, что пострадавшего мальчика увезли в больницу - он находился в шоке. Волонтерам удалось найти родственников погибшей женщины, которые живут в Праге, - они выразили готовность забрать ребенка к себе.

Дополнительное унижение