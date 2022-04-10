ФОТО ⟩ В районе Сикупилли обстреляли окно квартиры: "Мы спали, когда вдруг услышали выстрел"

В группе Facebook «Majaka-Sikupilli asukad» («Жители Маяка-Сикупилли»)местная жительница сообщает, что она и ее семья «попали под обстрел».

В посте-предупреждении гражданка пишет, что в ночь на 5 апреля в 23:30 были обстреляны окна его квартиры на третьем этаже дома по улице Кивимурру.

«Все окно придется заменить. Меня такие вещи злят и огорчают», — призналась автор поста, заявив, что полиция также занимается этим вопросом.

Яна Нирк, разместившая пост, рассказала Elu24, что она и вся семья уже спали, когда услышали громкие звуки. «Примерно в 23:30, когда мы уже спали, мы услышали сквозь сон, как что-то летит в окно», — вспоминает Яна, добавляя, что это было окно спальни.

Õnneks on auk vaid välimises klaasis. Фото: Erakogu

Женщина, отправившаяся на разведку, обнаружила, что в окне была дыра. Яна понятия не имеет, кто мог сделать это. «Кто угодно, от ненормального до подростков».

На следующее утро дело было передано в полицию.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк подтвердила этот случай, но подробности пока не выяснены. Завтра станет ясно, будет ли и какое производство будет возбуждено полицией.