Семья, живущая недалеко от торгового центра Sikupilli в Таллинне, пережила серьезный испуг, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ В районе Сикупилли обстреляли окно квартиры: "Мы спали, когда вдруг услышали выстрел"
В группе Facebook «Majaka-Sikupilli asukad» («Жители Маяка-Сикупилли»)местная жительница сообщает, что она и ее семья «попали под обстрел».
В посте-предупреждении гражданка пишет, что в ночь на 5 апреля в 23:30 были обстреляны окна его квартиры на третьем этаже дома по улице Кивимурру.
«Все окно придется заменить. Меня такие вещи злят и огорчают», — призналась автор поста, заявив, что полиция также занимается этим вопросом.
Яна Нирк, разместившая пост, рассказала Elu24, что она и вся семья уже спали, когда услышали громкие звуки. «Примерно в 23:30, когда мы уже спали, мы услышали сквозь сон, как что-то летит в окно», — вспоминает Яна, добавляя, что это было окно спальни.
Женщина, отправившаяся на разведку, обнаружила, что в окне была дыра. Яна понятия не имеет, кто мог сделать это. «Кто угодно, от ненормального до подростков».
На следующее утро дело было передано в полицию.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк подтвердила этот случай, но подробности пока не выяснены. Завтра станет ясно, будет ли и какое производство будет возбуждено полицией.
Однако Вирк заявила, что если кто-то при стрельбе из пневматического оружия по чужому окну серьезно нарушил общественный порядок, это влечет за собой уголовное производство, по которому наказание может быть от штрафа до лишения свободы.