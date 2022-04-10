В Польше призывают Германию ужесточить санкций против РФ

По словам Шинковского, который 5 апреля принял участие в состоявшейся в Берлине конференции по поддержке Молдовы, именно эта страна, также принявшая много беженцев из Украины, может стать "следующим объектом агрессии Путина". Чтобы не допустить этого, необходимо ужесточение санкций против России, в том числе со стороны Германии, подчеркнул польский политик. "Санкции должны ударить по российскому энергетическому сектору", - добавил он.

По оценке замминистра иностранных дел Польши, экономические потери от возможного введения запрета на покупку российского газа были бы для Германии вдвое ниже затрат, связанных с пандемией коронавируса. "Так что это не те расходы, которые разрушили бы экономику Германии", - отметил он. По его мнению, Берлину лучше пойти на эти траты сейчас, чтобы потом избежать долгосрочных экономических последствий.

Между тем Польша готова отказаться от российского газа и угля немедленно, указал политик. "Мы заявили, что готовы сделать это немедленно. Даже если ЕС не примет такого решения, мы сделаем это самостоятельно в течение нескольких месяцев, чтобы подать пример и побудить другие государства принять такое же решение", - сказал он.