Украина: русские украли из Чернобыля опасные для жизни вещества

Российские вооруженные силы заняли давно выведенную из эксплуатации атомную электростанцию ​​в первый день вторжения 24 февраля и удерживали под контролем высокорадиоактивный район более месяца, прежде чем отступить 31 марта.

Агентство сообщило в своем аккаунте в Facebook, что российские лаборатории разграбили две лаборатории в этом районе.

По их данным, россияне проникли на исследовательскую базу экоцентра и похитили 133 высокорадиоактивных вещества.

«Даже небольшое его количество смертельно опасно, если обращаться с ним непрофессионально», — заявили в агентстве.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее на этой неделе заявил, что российские солдаты подверглись «шокирующему» воздействию радиации и что некоторым из них осталось жить меньше года.

«Они перекапывали землю, которая заражена радиацией, собирали радиоактивный песок в мешки, чтобы обезопасить его, и вдыхали пыль», — сообщил Галущенко в Facebook в пятницу после посещения запретной зоны.

По его словам, месяц пребывания в такой обстановке означает, что солдатам осталось жить в лучшем случае год. "Точнее, не жить, а умирать медленной смертью от болезней", - сказал министр.