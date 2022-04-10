В России учительница показала детям антивоенное видео. Ее оштрафовали и уволили

Марина Дуброва рассказала изданию The New York Times, что показала восьмиклассникам антивоенное видео на YouTube. После этого группа из нескольких девочек спросила учительницу о войне.

Дуброва - учитель английского языка и живет на Сахалине. Она сказала девочкам, что Украина - отдельное государство. На что девочки ответили: "Больше нет!"

Спустя несколько дней в школу явилась полиция, так как в суд было подано видео с урока, которое снял один из учеников.

Женщину оштрафовали на эквивалентную 400 долларам сумму за дискредитацию вооруженных сил РФ, а также уволили с работы за "ненормальное поведение".

"Они все словно сошли с ума", - сказала о войне России в Украине учительница.

По информации The New York Times, поступают сообщения о том, что жители России один за другим выступают против войны, которую Владимир Путин назвал "военной операцией".