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В России учительница показала детям антивоенное видео. Ее оштрафовали и уволили

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В России учительница показала детям антивоенное видео. Ее оштрафовали и уволили
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Демонстрация протеста против войны и Путина, Берлин, Германия 2022.
Демонстрация протеста против войны и Путина, Берлин, Германия 2022. Фото: CLEMENS BILAN

В России учительница была уволена с работы и оштрафована после того, как показала своим ученикам антивоенное видео, сообщает портал Apollo со ссылкой на Bussines Insider.

Марина Дуброва рассказала изданию The New York Times, что показала восьмиклассникам антивоенное видео на YouTube. После этого группа из нескольких девочек спросила учительницу о войне.

Дуброва - учитель английского языка и живет на Сахалине. Она сказала девочкам, что Украина - отдельное государство. На что девочки ответили: "Больше нет!"

Спустя несколько дней в школу явилась полиция, так как в суд было подано видео с урока, которое снял один из учеников.

Женщину оштрафовали на эквивалентную 400 долларам сумму за дискредитацию вооруженных сил РФ, а также уволили с работы за "ненормальное поведение".

"Они все словно сошли с ума", - сказала о войне России в Украине учительница.

По информации The New York Times, поступают сообщения о том, что жители России один за другим выступают против войны, которую Владимир Путин назвал "военной операцией".

Ранее Путин заявил, что российское общество стоит "очистить" от людей, которые не поддерживают Украину и поддерживают Запад.

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