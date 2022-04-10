"Я думаю, что самые болезненные санкции связаны с финансами. Это целый ряд крупных банков, которые полностью выводятся из международной финансовой системы", – пояснил в передаче "Орбита" на канале ETV+ экономист Райво Варе.
Варе о санкциях: российские потребители почувствуют неудобства с середины мая
Варе о санкциях: российские потребители почувствуют неудобства с середины мая
"Когда тебе придется закрывать буровую, и ее будет практически не открыть по экономическим и технологическим причинам, в первую очередь, по технологическим, это будет больно. Но больно будет через полгода, год. С точки зрения потребления, неудобства будут возрастать где-то с середины мая, но рывками в отдельных сферах", – сказал Варе.
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