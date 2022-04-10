Варе о санкциях: российские потребители почувствуют неудобства с середины мая

"Когда тебе придется закрывать буровую, и ее будет практически не открыть по экономическим и технологическим причинам, в первую очередь, по технологическим, это будет больно. Но больно будет через полгода, год. С точки зрения потребления, неудобства будут возрастать где-то с середины мая, но рывками в отдельных сферах", – сказал Варе.