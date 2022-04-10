Эксперт: угрозы со стороны России не затруднят Финляндии вступление в НАТО

Так, например, профессор политики безопасности Брюссельского свободного университета Александер Маттелаер уверен, что решение о принятии Финляндии в НАТО может быть принято буквально за одну ночь. Пока мяч на стороне финских властей: они должны определиться с желанием о вступлении. В начале апреля премьер-министр Санна Марин (СДП) заявила, что решение необходимо принять в течение этой весны.

Уильям Альберк из британского Международного института стратегических исследований говорит, что на ратификацию вступления Финляндии или Швеции уйдет намного меньше времени, чем на одобрение присоединения Черногории и Северной Македонии, которое заняло около года. «Здесь речь будет идти о неделях. В любом случае процесс будет продвигаться намного быстрее», – сказал он.

Альберк считает, что единственным препятствием на пути Финляндии в НАТО может стать Венгрия и возглавляющий ее друг Путина Виктор Орбан. Впрочем, даже эта преграда не непреодолима, потому что Венгрия в итоге согласилась с принятием Македонии и Черногории, хотя Россия тогда тоже выражала свое недовольство.

Маттелаер же, напротив, уверен, что Венгрия не станет вставлять Финляндии палки в колеса, потому что с дипломатической точки зрения это было бы недальновидно. Обе страны и так уже связаны членством в Евросоюзе.