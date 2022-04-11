Аавиксоо: Финляндию в НАТО приведет историческая память финнов

- Владимир Зеленский в воскресенье во время своего очередного обращения к миру заявил, что Россия в своей агрессии не ограничивается Украиной, а охотится на всю Европу. Поэтому, по словам Зеленского, отказавшись от покупки российских энергоносителей, Европа помогла бы и самой себе. Появилось ли среди уже не только политиков, но и населения европейских стран понимание масштаба угрозы, с которой столкнулось человечество в лице режима Путина? Готовы ли люди к бытовым неудобствам и временному снижению качества своей жизни ради того, чтобы ослабить эту угрозу?

- Я думаю, что это понимание все больше и больше приходит. Потому что люди в своих странах видят на экранах телевизоров картины того, что российская армия оставила после себя на тех украинских территориях, с которых она отступила. Я думаю, что это производит настолько сильный эмоциональный эффект, что понимать как-то по-разному эту ситуацию уже невозможно. Люди шокированы тем, что сейчас на самом деле творится то, что они раньше видели только в фильмах о Второй мировой войне. И творится на территории Европы, всего-то в 2000 или 3000 км от крупнейших европейских столиц. Это вызывает самое настоящее чувство страха, страха перед тем, что еще может произойти.

- В преддверии ожидаемого наступления российских войск на востоке Украины верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Киеву. В субботу Боррель сказал, что санкции против российской экономики очень важны, но эти санкции все-таки не решат исход битвы за Донбасс, а результат этой войны определится, по словам Борреля, именно в этой битве, поэтому наращивать оружейные поставки Украине — более важная задача, чем вводить, например, эмбарго на российский газ. Боррель считает, что даже введение такого эмбарго сразу не заставило бы Россию прекратить воевать. Можно ли сказать, что после Бучи настроения в ЕС изменились? И что если раньше Евросоюз осторожничал с оружейными поставками и смелее говорил о санкциях, то теперь приоритеты меняются?

- На это повлияли и кадры с войны, и гибель огромного числа мирных украинских жителей, и риторика Кремля, которая становится еще более угрожающей. Если раньше говорилось только о поставках оборонительного вооружения, то теперь таких ограничений нет. По понятным причинам можно сказать, что вряд ли европейские военнослужащие окажутся вовлеченными в боевые столкновения на территории Украины, так что единственная возможность помочь Украине — это действительно оружейные поставки. Потому что исход этой войны на самом деле решается на поле боя. И сейчас Евросоюзу стало понятно, что Украине нужно поставлять все типы вооружений, которые могут помочь в освобождении украинской территории от сил агрессора.