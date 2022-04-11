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Аавиксоо: Финляндию в НАТО приведет историческая память финнов

Павел Соболев
Аавиксоо: Финляндию в НАТО приведет историческая память финнов
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  • Страны Европы готовы поставлять Украине уже практически любое оружие
  • За ближайший год военное присутствие в Эстонии сил союзников многократно увеличится
  • Возвращению в Российскую империю финны предпочтут вступление в НАТО

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, бывший министр обороны Эстонии, академик Яак Аавиксоо в числе прочего ответил на вопросы, касающиеся европейских оружейных поставок Украине и фундаментальной трансформации НАТО.

- Владимир Зеленский в воскресенье во время своего очередного обращения к миру заявил, что Россия в своей агрессии не ограничивается Украиной, а охотится на всю Европу. Поэтому, по словам Зеленского, отказавшись от покупки российских энергоносителей, Европа помогла бы и самой себе. Появилось ли среди уже не только политиков, но и населения европейских стран понимание масштаба угрозы, с которой столкнулось человечество в лице режима Путина? Готовы ли люди к бытовым неудобствам и временному снижению качества своей жизни ради того, чтобы ослабить эту угрозу?

- Я думаю, что это понимание все больше и больше приходит. Потому что люди в своих странах видят на экранах телевизоров картины того, что российская армия оставила после себя на тех украинских территориях, с которых она отступила. Я думаю, что это производит настолько сильный эмоциональный эффект, что понимать как-то по-разному эту ситуацию уже невозможно. Люди шокированы тем, что сейчас на самом деле творится то, что они раньше видели только в фильмах о Второй мировой войне. И творится на территории Европы, всего-то в 2000 или 3000 км от крупнейших европейских столиц. Это вызывает самое настоящее чувство страха, страха перед тем, что еще может произойти.

- В преддверии ожидаемого наступления российских войск на востоке Украины верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Киеву. В субботу Боррель сказал, что санкции против российской экономики очень важны, но эти санкции все-таки не решат исход битвы за Донбасс, а результат этой войны определится, по словам Борреля, именно в этой битве, поэтому наращивать оружейные поставки Украине — более важная задача, чем вводить, например, эмбарго на российский газ. Боррель считает, что даже введение такого эмбарго сразу не заставило бы Россию прекратить воевать. Можно ли сказать, что после Бучи настроения в ЕС изменились? И что если раньше Евросоюз осторожничал с оружейными поставками и смелее говорил о санкциях, то теперь приоритеты меняются?

- На это повлияли и кадры с войны, и гибель огромного числа мирных украинских жителей, и риторика Кремля, которая становится еще более угрожающей. Если раньше говорилось только о поставках оборонительного вооружения, то теперь таких ограничений нет. По понятным причинам можно сказать, что вряд ли европейские военнослужащие окажутся вовлеченными в боевые столкновения на территории Украины, так что единственная возможность помочь Украине — это действительно оружейные поставки. Потому что исход этой войны на самом деле решается на поле боя. И сейчас Евросоюзу стало понятно, что Украине нужно поставлять все типы вооружений, которые могут помочь в освобождении украинской территории от сил агрессора.

- В субботу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью изданию The Telegraph, что НАТО проходит «фундаментальную трансформацию» и что он не исключает постоянного присутствия сил НАТО на внешних границах блока в будущем. По оценке Столтенберга, возможно, соответствующие решения будут приняты на июньском саммите альянса в Мадриде. По словам Столтенберга, вместе с нападением России на Украину наступила новая реальность для европейской безопасности, и НАТО нужна быстрая адаптация к этой реальности. Одной из мерой этой адаптации может стать постоянное присутствие военных сил на внешних границах. Насколько быстро нужно принимать такую меру? Может быть, даже до июня медлить опасно? И нужно действовать быстрее? И насколько такая фундаментальная трансформация укрепила бы безопасность Эстонии?

- Я думаю, с учетом хода войны в Украине можно сказать, что в ближайшие месяцы, а, быть может, и в ближайшие несколько лет Россия не сможет открывать какие-то дополнительные фронты, будь то в Прибалтике, Средней Азии или Маньчжурии. Для этого у нее просто не остается сейчас сил. С другой же стороны, можно быть уверенным, что характер этого режима не поменяется за несколько месяцев или даже лет. Так что я думаю, что этот процесс противостояния может длиться десятилетиями. Это значит, что в эти десятилетия будет сохраняться опасность военного конфликта. Поэтому, разумеется, НАТО нужно укреплять свои силы на границе с Россией. Если сейчас вблизи российских границ соотношение обычных родов войск составляет 10:1, то нужно поменять ситуацию так, чтобы это соотношение было б хотя бы около 2:1. Может быть, в Эстонии не будет столько солдат НАТО, сколько у России сосредоточено военнослужащих в Ленинградской и Псковской областях, но определенный противовес создать необходимо. Полагаю, через год в Прибалтике и в государствах Восточной Европы такие силы НАТО появятся.

- Премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил на днях, что Финляндия уже весной может принять историческое решение о присоединении к НАТО. По словам Стубба, согласно опросам общественного мнения, после вторжения России в Украину общественная поддержка вступления в НАТО в Финляндии удвоилась. Стубб также сказал, что считает очень вероятным, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в мае, перед саммитом альянса в Мадриде, который пройдет в июне. Можно ли сказать, что Эстонии сейчас стоит «держать кулаки» и надеяться, что Финляндия не передумает и не откажется от планов вступить в НАТО?

- Со вступлением Финляндии в НАТО улучшились бы гарантии безопасности не только для Эстонии, Латвии и Литвы, но и для всей Северной Европы. Конечно, вступление Финляндии в НАТО — это полная противоположность тому, чего желали бы в Кремле, но я думаю, что понять финнов можно. Ведь та идеология, при поддержке которой Россия начала войну в Украине, никуда не исчезла. Много говорилось о восстановлении современной России в границах Российской империи, а Финляндия хорошо помнит, что она была частью этой империи. Финны имеют историческую память, которая говорит им, что больше входить в Российскую империю они не хотят. Я думаю, что рост поддержки членства в НАТО в Финляндии очень высок, и хотя финские власти не планируют проводить референдум, как минимум две трети голосов членов парламента инициатива вступления в НАТО получит. Также можно уверенно ожидать, что вслед за Финляндией свой путь вступления в НАТО проделает и Швеция.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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