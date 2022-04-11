Студия Postimees: появятся ли у эстонско-российской границы постоянные военные силы НАТО?

- Премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил журналистам, что Финляндия уже весной может принять историческое решение о присоединении к НАТО. Стубб сказал, что считает очень вероятным, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в мае, перед саммитом альянса в Мадриде, который пройдет в июне. Можно ли сказать, что Эстонии сейчас стоит «держать кулаки» и надеяться, что Финляндия не передумает и не откажется от планов вступить в альянс?

- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что встреча президентов Путина и Зеленского состоится после «больших битв» на востоке Украины. Как сказал Подоляк, Украина уже готова к большим битвам, Украина должна победить в этих битвах, в том числе на территории Донбасса, после чего Украина получит более сильную переговорную позицию, с которой сможет диктовать определенные условия. После этого президенты, указал Подоляк, начнут встречаться. Насколько оправдан этот оптимизм?

- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил в субботу неожиданный визит в Киев, где он пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Великобритания совместно с партнерами будет усиливать экономическое давление на Россию. По словам Джонсона, Лондон будет интенсифицировать санкционный режим, не ограничиваясь заморозкой активов или санкциями против олигархов. Еще Джонсон сказал, что Великобритания предоставит Киеву 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы, а также выделит полмиллиарда долларов. Зеленский поблагодарил Джонсона за исключительную британскую поддержку Украины. Можно ли сказать, что Великобритания стала сейчас главным мировым лидером в оказании и политической, и оружейной поддержки украинскому государству?