Репрессированные из стран Балтии: преступный почерк России за годы не изменился

По словам одного из участников конференции, жителя Эстонии Уйбо, в 1949 году сосланного с семьей в Сибирь, нынешние события на Украине доказывают, что царившее в 40-х годах прошлого века зло никуда не делось из мира.

«Мы видим, как Россия в ходе своей так называемой операции по денацификации на Украине терзает и убивает всех без разбора. Кроме того, множество людей помимо их воли, силой увезены в Россию», — сказал Уйбо, отметив, что все это напоминает преступления против человечности, которая советская Россия совершала против трех стран Балтии.

«Официальной риторикой советской власти был создан образ врага народа. Достаточно было анонимки или даже подозрения, чтобы стать врагом народа и автоматически подпасть под систему наказаний — 25 лет лагерей плюс пять лет поражения в правах. Причем для всей семьи, включая малых детей. И тогда, и сегодня невинные люди страдают от диктаторского самочинства», — рассказал Уйбо.

В июне 1941 года из трех стран Балтии в Сибирь на поселение были высланы почти 60 000 человек, а во вторую волну репрессий в марте 1949 года под депортации в Сибирь попали уже почти 95 000 человек. Сосланных навсегда людей все же стали возвращать на родину после смерти Сталина в 1953 году, однако вернуться в свой родной город и в свой дом не разрешали и тогда.

В эти выходные несколько сотен человек, попавших в те времена под репрессии 1941 и 1949 годов из Эстонии, Латвии и Литвы, встретились в Вильянди, чтобы почтить память погибших, а также обсудить вопросы сотрудничества трех стран Балтии в расширении исторической тематики в программах школьного образования.

Эстонию на этой конференции представляли общества репрессированных Murtud Rukkilill и Союз Memento Liit, Латвию — объединение бывших политзаключенных Latvijas Politiski represēto apvienība (LPRA) и Литву — Объединение жертв репрессий Lemtis.