Cоциал-демократы: жилье должно быть доступно для всех

Совет уполномоченных Социал-демократической партии в воскресенье в Пярну принял политическое заявление, в котором призвал правительство принять меры, улучшающие доступность жилья для всех жителей Эстонии. Соцдемы требуют от правящей коалиции как можно быстрее запустить программу государственного арендного жилья, строить пансионаты для пожилых, выплачивать пособия тем, кто готов размещать у себя военных беженцев, и привести в порядок стоящие без дела муниципальные жилые площади.