Совет уполномоченных Социал-демократической партии в воскресенье в Пярну принял политическое заявление, в котором призвал правительство принять меры, улучшающие доступность жилья для всех жителей Эстонии. Соцдемы требуют от правящей коалиции как можно быстрее запустить программу государственного арендного жилья, строить пансионаты для пожилых, выплачивать пособия тем, кто готов размещать у себя военных беженцев, и привести в порядок стоящие без дела муниципальные жилые площади.
Cоциал-демократы: жилье должно быть доступно для всех
По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, аренда и покупка квартир становится все менее доступной, причем это началось задолго до прибытия в страну беженцев из Украины.
«За последние 12 лет стоимость аренды росла в Эстонии быстрее, чем в любой другой стране Европы, цены поднялись на 171 %, значительно обогнав рост зарплат», – отметил он.
«Происходящее на рынке жилья становится одной из самых серьезных социальных проблем Эстонии. Цель предлагаемых социал-демократами мер – замедлить долгосрочный рост цен на аренду и создать по всей стране дополнительные жилые площади, чтобы людям было проще менять работу и учиться. Так мы сделаем Эстонию более сильной, обеспечим благосостояние жителей и поддержим военных беженцев», – подчеркнул Лаури Ляэнеметс.