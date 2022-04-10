Биржевая цена на электроэнергию вырастет в понедельник до 138 евро

На уходящей неделе среднесуточная стоимость электроэнергии в основном была ниже 100 евро, за исключением среды, когда она выросла почти до 120 евро за мегаватт-час.

Ранним утром в понедельник биржевая цена электроэнергии останется на низком уровне, как и в воскресенье, к 6:00 достигнув около 26 евро. Самая дешевая электроэнергия на бирже будет между двумя и тремя часами ночи, когда цена за мегаватт-час составит 20,20 евро.