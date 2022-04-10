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Биржевая цена на электроэнергию вырастет в понедельник до 138 евро

rus.postimees.ee
Биржевая цена на электроэнергию вырастет в понедельник до 138 евро
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Резко выросшие цены на электричество съедают огромные суммы.
Резко выросшие цены на электричество съедают огромные суммы. Фото: Arvo Meeks

Если в воскресенье биржевая стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне энергетической биржи Nord Pool составляла 20,63 евро за мегаватт-час, то в понедельник среднесуточная цена вновь вырастет и достигнет 138,35 евро за мегаватт-час, пишет Rus.ERR.

На уходящей неделе среднесуточная стоимость электроэнергии в основном была ниже 100 евро, за исключением среды, когда она выросла почти до 120 евро за мегаватт-час.

Ранним утром в понедельник биржевая цена электроэнергии останется на низком уровне, как и в воскресенье, к 6:00 достигнув около 26 евро. Самая дешевая электроэнергия на бирже будет между двумя и тремя часами ночи, когда цена за мегаватт-час составит 20,20 евро.

Самая дорогая электроэнергия ожидается с 9:00 до 10:00, когда цена за мегаватт-час достигнет 275,91 евро.

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