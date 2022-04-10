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Канцлер Австрии в Москве обсудит с Путиным военные преступления в Украине

Deutsche Welle
Канцлер Австрии в Москве обсудит с Путиным военные преступления в Украине
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Федеральный канцлер Австрии Австрии Карл Нехаммер в Буче.
Федеральный канцлер Австрии Австрии Карл Нехаммер в Буче. Фото: DRAGAN TATIC / AUSTRIAN CHANCELLERY / HANDOUT

Федеральный канцлер Австрии Германии Карл Нехаммер 11 апреля встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Как глава австрийского правительства рассказал журналистам в воскресенье, 10 апреля, он хотел бы способствовать диалогу между Киевом и Москвой, а также намерен обсудить с российским президентом военные преступления РФ в Украине. По словам канцлера, его визит согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой немецкого правительства Олафом Шольцем и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Deutsche Welle.

Нехаммер, который 9 апреля посетил Киев, а также побывал в Буче, где после ухода российских военных были обнаружены многочисленные тела убитых мирных жителей, не переоценивает роль Австрии в возможном прекращении войны, но готов предложить себя в качестве нейтрального посредника. Он хотел бы сделать все возможное, чтобы помочь положить конец войне в Украине, даже если его визит будет использован Россией в пропагандистских целях, указал Нехаммер.

Нехаммер станет первым главой государства Евросоюза, который посетит Путина в Москве после начала войны. Как указывает австрийское издание Kurier, из Украины уже раздались критические голоса по поводу предстоящего визита. В частности, немецкая газета Bild приводит высказывание некоего украинского дипломата, который весьма скептически отреагировал на предстоящую миссию Нехаммера. "Насколько же самоуверен австрийский канцлер в том, что он всерьез считает, будто поездка в настоящее время имеет какой-либо смысл после того, как Путин показал, какой он жестокий военный преступник".

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