Канцлер Австрии в Москве обсудит с Путиным военные преступления в Украине

Нехаммер, который 9 апреля посетил Киев, а также побывал в Буче, где после ухода российских военных были обнаружены многочисленные тела убитых мирных жителей, не переоценивает роль Австрии в возможном прекращении войны, но готов предложить себя в качестве нейтрального посредника. Он хотел бы сделать все возможное, чтобы помочь положить конец войне в Украине, даже если его визит будет использован Россией в пропагандистских целях, указал Нехаммер.

Нехаммер станет первым главой государства Евросоюза, который посетит Путина в Москве после начала войны. Как указывает австрийское издание Kurier, из Украины уже раздались критические голоса по поводу предстоящего визита. В частности, немецкая газета Bild приводит высказывание некоего украинского дипломата, который весьма скептически отреагировал на предстоящую миссию Нехаммера. "Насколько же самоуверен австрийский канцлер в том, что он всерьез считает, будто поездка в настоящее время имеет какой-либо смысл после того, как Путин показал, какой он жестокий военный преступник".