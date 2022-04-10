Война в Украине: три сценария возможной эскалации и втягивания НАТО в конфликт

На прошлой неделе министры НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить, как и сколько военной техники им следует поставлять Украине.

Задача НАТО с начала войны заключалась в том, чтобы оказать Украине достаточную военную поддержку для защиты страны, но при этом не втянуться в конфликт и не оказаться в состоянии войны с Россией.

Украинское правительство настойчиво требует поддержки.

В Киеве говорят, что для того, чтобы иметь шанс отразить предстоящее наступление России на Донбасс, украинской армии срочно необходимо пополнить запасы противотанковых и зенитных ракет Javelin, Stinger и Starstreak - украинцы с немалым успехом применяли их с начала конфликта.

Поставки идут. Но Украина требует большего.

Ей нужны танки, боевые самолеты, беспилотники и передовые системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять российским ударам с воздуха, неуклонно истощающим стратегические запасы топлива и других предметов первой необходимости Украины.

Что именно сдерживает страны НАТО? Возможная эскалация.

Есть опасность, что Россия прибегнет к использованию тактического ядерного оружия или что конфликт перекинется за границы Украины в более широкую европейскую войну. На Западе это хорошо понимают, и ставки здесь опасно высоки.

Чем Запад поделился к этому моменту

Украина получила военную помощь от более чем 30 стран, в том числе 1 млрд евро от ЕС и 1,7 млрд долларов от США;

Поставки пока ограничиваются оружием, включая противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, боеприпасами и защитным оборудованием;

Javelin - переносные противотанковые ракеты с инфракрасным самонаведением;

Stinger - переносные зенитные комплексы, широко применявшиеся в Афганистане против советской авиации;

Starstreak - переносная система ПВО британского производства;

Члены НАТО опасаются, что поставка более тяжелой наступательной техники - танков и истребителей - может привести к прямому военному конфликту с Россией;

Это не помешало чехам передать Украине советские танки Т-72.

Президент Путин в самом начале войны напомнил миру, что Россия является ядерной державой и что он переводит ее средства стратегического ядерного сдерживания в более высокую степень готовности.

США не последовали примеру России, поскольку не обнаружили перемещения российских ядерных боеголовок из бункеров, где они хранятся. Но свою мысль до западных стран Путин донес. По сути, он сказал: "У России огромный ядерный арсенал, так что не думайте, что можете нам угрожать".

Российская военная доктрина допускает применение тактических ядерных боеголовок малой мощности на начальных стадиях военных операций.