Президентские выборы во Франции: во второй тур выходят Макрон и Ле Пен

По итогам подсчета 97% бюллетеней за Макрона отдали голос 27,6% избирателей, за Ле Пен - 27,41%. Третье место занял лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, которого поддержали чуть меньше 22% проголосовавших. Наделавший много шуму правый кандидат Эрик Земмур (его многие сравнивали с Дональдом Трампом) набирает всего чуть больше 7% голосов; он уже призвал своих избирателей голосовать во втором туре за Ле Пен.

Марин Ле Пен в обращении к сторонникам призвала всех, кто в первом туре не проголосовал за Макрона, голосовать за нее. Ле Пен заявила, что будет «президентом всех французов».

«Я намерена, не откладывая, зашить те прорехи, от которых страдает разорванная Франция, и с которыми до сих пор не удавалось ничего сделать властям», - заявила Ле Пен.

Меланшон призвал своих сторонников не голосовать за правых. «Во втором раунде не должно быть ни одного голоса за Ле Пен», - сказал он, обращаясь к своим сторонникам.

С подобными просьбами обратились к своим сторонникам большинство других кандидатов. Кандидат от консерваторов Валери Пекресс при этом отметила, что Ле Пен «исторически была близка» к Владимиру Путину, и это ее дискредитирует.

Голосовать за Макрона во втором туре призвала также мэр Парижа Анн Идальго, коммунист Фабьен Руссель и кандидат от «зеленых» Янник Жадо.

Аналитики считали второй тур с участием Макрона и Ле Пен вероятным. Опросы перед голосованием показывали, что Макрон остается фаворитом, но он опережал Ле Пен всего на шесть процентных пунктов.

Те же опросы показывали, что покупательная способность стала главной заботой избирателей на фоне резкого роста цен на энергоносители и растущей инфляции. Ле Пен успешно сосредоточила на этом свою кампанию, в то время как Макрон был больше озабочен войной в Украине и европейской реакцией на происходящее.

Это значит, что второй раунд пройдет между теми же самыми кандидатами, что и в 2017 году. Тогда Макрон набрал около 66% голосов, а Ле Пен - около 33%.

Пять лет назад Макрон легко победил Ле Пен, но, хотя он и продолжает доминировать во французской политике, на этих выборах 44-летнему президенту предстоит упорная борьба.