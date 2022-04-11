Это рекорд ⟩ Летнее расписание Таллиннского аэропорта содержит беспересадочные рейсы в 50 пунктов назначения

По словам члена правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, аэропорт и авиакомпании с оптимизмом ждут наступления лета.: «Если еще в прошлом году коронавирусные ограничения сильно влияли на авиационный сектор, то летнее расписание 2022 года наглядно свидетельствует о том, что перелеты возвращаются на прежний уровень – люди опять стремятся путешествовать, а авиакомпании стараются предложить им новые и интересные пункты назначения». По словам Пяргмяэ, представители многих авиакомпаний отметили, что маршруты из Таллинна показывают результаты выше среднего, и это позволяет нам надеяться на интенсивный приток пассажиров летом.

Пяргмяэ подчеркнул и обретение пассажирами былой уверенности. «Приятно сознавать, что люди вновь покупают авиабилеты, чтобы путешествовать таким привычным образом. В прошлом году поездки обычно планировались всего за две-три недели, а в настоящее время средний показатель составляет уже четыре-восемь недель», - сказал Пяргмяэ, добавив, что сейчас идеальное время начать планировать летний отдых за рубежом.

В канун лета авиакомпании особенно активно восстанавливают популярные маршруты и открывают новые направления. Вот пара примеров новых пунктов назначения: в марте Wizz Air начала полеты в Венецию, а Ryanair – в Нюрнберг, при этом возобновив полеты в Дублин. Wizz Air возобновила привычные полеты в Неаполь, Рим и Осло (Торп), а Aegean Airlines – в Афины. Air Baltic этим летом летает в 13 пунктов назначения, в том числе в такие популярные курортные города как Малагу и Ниццу.

В Таллинне теперь присутствует и авиакомпания SunExpress, предлагая регулярные рейсы в Анталью. Предстоят многочисленные чартерные полеты в на турецкие курорты, греческие острова и уже известные места на побережье Средиземного моря. Этим летом покупатели пакетных туров смогут без пересадок летать также в Черногорию, Португалию, Тунис и на Мадейру – такие пункты назначения далеко не каждый год включены в перечень чартерных рейсов из Таллинна.

Пяргмяэ напоминает пассажирам: несмотря на ослабление остроты коронакризиса, когда многие страны уже смягчают или отменяют соответствующие правила, перед вылетом все равно следует изучить требования, действующие в стране назначения. «Хотя мы и наблюдаем общую тенденцию отмены ограничений, но по-прежнему советуем заблаговременно ознакомиться с антивирусными правилами выбранной страны, воспользовавшись приложением IATA Timatic на сайте аэропорта или порталом для разумных путешественников – Reisi Targalt. Также следует узнать на сайте авиакомпании о профилактических мерах на борту самолета, ведь если в Эстонии носить маску уже не обязательно, некоторые перевозчики все-таки требуют ее надевать».