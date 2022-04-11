МЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД ⟩ Почему европейские радикалы поддерживают Россию

Как путинской России удалось отправить умирать в Донбасс в войне с украинцами итальянского коммуниста Эди Онгаро и при этом превратить в поклонников российского президента лидеров итальянских консерваторов? На Западе крайне правые и крайне левые уже некоторое время поддерживают Владимира Путина и Россию. Для этого у социально немногочисленного, но шумного круга сторонников есть разные причины, пишет Postimees.