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МЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД ⟩ Почему европейские радикалы поддерживают Россию

Хавьер Брандоли
, журналист
Почему европейские радикалы поддерживают Россию
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Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Крыму. 2015. ФОТО: Алексей Дружинин/РИА-Новости/AP/Scanpix
Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Крыму. 2015. ФОТО: Алексей Дружинин/РИА-Новости/AP/Scanpix Фото: Alexei Druzhinin

Как путинской России удалось отправить умирать в Донбасс в войне с украинцами итальянского коммуниста Эди Онгаро и при этом превратить в поклонников российского президента лидеров итальянских консерваторов? На Западе крайне правые и крайне левые уже некоторое время поддерживают Владимира Путина и Россию. Для этого у социально немногочисленного, но шумного круга сторонников есть разные причины, пишет Postimees.

Как получилось, что человек, который годами убивал или сажал в тюрьму своих противников, нападал на права меньшинств и пытался дестабилизировать западные демократии с помощью своей армии троллей, ранее не подвергался санкциям и даже заслужил восхищение глав многих европейских государств?

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