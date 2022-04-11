«Мы вам подходим»: магазин IKEA под Таллинном начал активный поиск работников

«Первый полноценный магазин IKEA рядом с Таллинном откроется уже этой осенью. Мы открываем активный поиск работников в разные отделы, от продаж, до логистики и обслуживании клиентов», - делится глава отдела персонала и корпоративной культуры в IKEA Эстония Инга Керес. По ее словам, работа в IKEA – это больше, чем просто работа, здесь царят равенство, сплоченность и возможность личного развития.

«IKEA стремится сделать повседневную жизнь лучше для многих людей, начинаем мы с наших работников. Внутренняя культура компании развивалась на протяжении более 75 лет истории бренда, что позволяет с уверенностью предлагать работу, где каждый работник будет нашей ценностью. Равенство в компании относится, как к финансовым, так и не финансовым преимуществам, и одинаковы вне зависимости от занимаемой должности. Например, ежегодный бонус по достижению поставленных результатов компании получают все, от логистики и офиса, до работников ресторана и уборщиков», - говорит Инга Керес.

Поиск работников исходя из ценностей

Пока магазин IKEA проходит последние стадии строительства, у компании есть отельный офис с вдохновляющем стилем IKEA, где происходит встреча кандидатов. Временный офис находится в Таллинне в торговом центре T1. Стометровое пространство обставлено мебелью IKEA, и поможет окунуться в шведский дизайн. В офисе есть переговорные, отдельные кабинеты, места отдыха и учебные помещения для новых сотрудников.

«Выбор кандидатов в IKEA отличается от того, к чему у нас привыкли, ведь обычно смотрят на навыки, опыт, но мы смотрим на кандидата, как на человека и на его ценности – ответственность, забота о природе, единение, желание обустраивать дом», – поясняет Инга Керес. По ее словам, первое интервью в IKEA, как диалог о самом человеке, и о том, что им движет.

Мероприятия в Таллинне

Помимо прочего, IKEA будет путешествовать по Таллинну с инсталляцией – более 200 стульев будут активно рекламировать возможность работы в IKEA.

«Стулья – это множество возможностей и вакансий, которые у нас есть. Мы в IKEA руководствуемся принципам, что важен каждый, и все работы нужные и важные и уважение превыше всего. Нашим слоганом «Мы вам подходим» мы хотим пригласить жителей Эстонии узнать о преимуществах работы в IKEA», – приглашает руководитель отдела персонала и корпоративной культуры в IKEA Эстония.

IKEA – это больше, чем работа: личное и профессиональное развитие, финансовые и не финансовые преимущества, шведские традиции, как пауза Фика, возможность работы в трех странах Балтии и глобальные знания в большой компании